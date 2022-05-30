Перишич проходит медобследование в "Тоттенхэме"

Вингер "Интера" Иван Перишич прибыл в Лондон для прохождения медобследования перед подписанием контракта с "Тоттенхэмом".

В этом сезоне 33-летний Перишич сыграл 49 матчей и забил 10 голов за "Интер", однако сейчас контракт Ивана истекает, и "Тоттенхэму" ветеран достанется свободным агентом.



В "Тоттенхэме" Перишич воссоединится с главным тренером Антонио Конте, под руковоством которого он выиграл титул Серии А в сезоне 2020/21 с "Интером".



Sky Sports ожидает, что игрок сборной Хорватии заключит соглашение на два года, став первым новичком "шпор" при Конте.



Также вскоре "Тоттенхэм" должен представить в качестве своего новичка голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера, который тоже достанется "шпорам" бесплатно.