Перишич проходит медобследование в "Тоттенхэме"
Вингер "Интера" Иван Перишич прибыл в Лондон для прохождения медобследования перед подписанием контракта с "Тоттенхэмом".
В этом сезоне 33-летний Перишич сыграл 49 матчей и забил 10 голов за "Интер", однако сейчас контракт Ивана истекает, и "Тоттенхэму" ветеран достанется свободным агентом.
В "Тоттенхэме" Перишич воссоединится с главным тренером Антонио Конте, под руковоством которого он выиграл титул Серии А в сезоне 2020/21 с "Интером".
Sky Sports ожидает, что игрок сборной Хорватии заключит соглашение на два года, став первым новичком "шпор" при Конте.
Также вскоре "Тоттенхэм" должен представить в качестве своего новичка голкипера "Саутгемптона" Фрэйзера Форстера, который тоже достанется "шпорам" бесплатно.
30.05.2022 16:00
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