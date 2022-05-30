"Ливерпуль" отпустит Мане, когда найдет ему замену
"Ливерпуль" отпустит Садио Мане только после того, как обзаведется другим нападающим.
Накануне стало известно, что Мане хочет уйти из "Ливерпуля", где у него остается один год по контракту, а "Бавария" уже готовит свое предложение о покупке Садио.
Однако Мане является ключевым игроком для мерсисайдского клуба, за который он забил 120 мячей в 269 матчах, включая 23 гола в этом сезоне. Такого рода потеря была бы очень чувствительной для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.
Кроме того, "Ливерпуль" уже попрощался с Дивоком Ориги, и The Independent утверждает, что Мане получит зеленый свет только после того, как "красные" найдут себе другого нападающего.
Среди игроков, которые могут заменить 30-летнего сенегальца на "Энфилде", таблоиды называют Усмана Дембеле из "Барселоны", Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", Дарвина Нуньеса из "Бенфики", Мартена Терье из "Ренна", Карла Токо-Экамби из "Лиона", Амина Гуири из "Ниццы".
30.05.2022 15:00
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Мане реально лучший в этой тройке.Он всегда пойдет до конца - он сделает из ничего гол.А Салах это куйня на мистых мячах и не более.Он ни разу не обработал мяч когда принял спиной ни разу - все время теряет его и получаем контру.
Но видимо из за Салаха придется ему уйти.Так как они не могут
играть друг с другом.Как Бооби с другими жертвуя собою.
Эти 2 игрока по сути и обосрали нам Чемпионство как не парадоксально.Сколько жадности и единоличия - когда просто покоти и дай пас.И не было бы столько ничеек и потерь очков с середняками.
На изи бы 100-ку взяли будь они не егоистами в 100% моментах - когда пас просился.
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Кого видеть точно не хочется, так это Дембеле. У парня слишком много тараканов в голове, чтобы стать топовым игроком. Мане исполнял роль ложной девятки, поэтому и список потенциальных игроков должен быть таким. К сожалению, не знаком с игроками из французского чемпионата.
По Нуньесу могу сказать так - попытка иметь в команде фактурного нападающего ни к чему хорошему не приводила. Были Кэрролл, Бентеке, Балотелли, Ламберт - все эти игроки провалилась в клубе. Да и футбол Клоппа подразумевает большой объем работы, который не подходит для фактурных игроков. А успешными в клубе становились техничные и быстрые нападающие в лице Суареса , Торреса, Мане и Салаха.
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