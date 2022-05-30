"Ливерпуль" отпустит Мане, когда найдет ему замену

"Ливерпуль" отпустит Садио Мане только после того, как обзаведется другим нападающим.

Накануне стало известно, что Мане хочет уйти из "Ливерпуля", где у него остается один год по контракту, а "Бавария" уже готовит свое предложение о покупке Садио.



Однако Мане является ключевым игроком для мерсисайдского клуба, за который он забил 120 мячей в 269 матчах, включая 23 гола в этом сезоне. Такого рода потеря была бы очень чувствительной для главного тренера "красных" Юргена Клоппа.



Кроме того, "Ливерпуль" уже попрощался с Дивоком Ориги, и The Independent утверждает, что Мане получит зеленый свет только после того, как "красные" найдут себе другого нападающего.



Среди игроков, которые могут заменить 30-летнего сенегальца на "Энфилде", таблоиды называют Усмана Дембеле из "Барселоны", Кристофера Нкунку из "РБ Лейпциг", Дарвина Нуньеса из "Бенфики", Мартена Терье из "Ренна", Карла Токо-Экамби из "Лиона", Амина Гуири из "Ниццы".