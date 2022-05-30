МЮ выделил Тен Хагу 120 млн. фунтов на трансферы

"Манчестер Юнайтед" выделил 120 миллионов фунтов своему новому главному тренеру Эрику Тен Хагу на летние трансферы.

Согласно слухам, этим летом свыше 10 игроков могут покинуть "Юнайтед". У некоторых, включая Поля Погба и Неманью Матича, истекают контракты, другие, включая Эрика Байи и Дина Хендерсона, хотят уйти ради игровой практики, а третьим просто нет места в планах Тен Хага.



Тен Хаг планирует совершить целый ряд приобретений, включая полузащитника и нападающего, и The Times утверждает, что у Эрика будет для этого 120 млн. фунтов плюс все деньги, вырученные с продажи имеющихся игроков.



Как видно, это не такой большой бюджет, учитывая обширные игровые проблемы "красных дьяволов". Один только полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг, называемый целью номер один Тен Хага, оценивается в 75 млн. фунтов.



Кроме того, у "Юнайтед" просто могут возникнуть проблемы с привлечением классных игроков — "дьяволы" не имеют возможности предложить своим потенциальным новичкам Лигу Чемпионов.