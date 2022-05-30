Жезус определится с клубом после возвращения из сборной

Агент нападающего "Манчестер Сити" Габриэля Жезуса заявил, что его клиент не будет тянуть с решением насчет своего будущего.

Заручившись услугами Эрлинга Холанда на следующий сезон, "Сити" может позволить себе отпустить Жезуса, который хочет играть больше.



До недавних пор претендентом номер один на Габриэля считался "Арсенал", однако вместо "канониров" в Лигу Чемпионов попал "Тоттенхэм", который, по слухам, теперь пытается перехватить 25-летнего игрока.



Прямо сейчас Жезус находится в расположении сборной Бразилии, которой в начале июня играть против Южной Кореи, Японии и Аргентины. После этих матчей Габриэль будет готов сделать выбор.



"В данный момент мы изучаем все предложенные нам проекты, поэтому прямо сейчас не время говорить что-либо. Дело продвинется после его поездки в национальную команду", — цитирует агента Марсело Петтинати Manchester Evening News.



Добавим, в этом сезоне Жезус забил 12 голов и отдал 13 результативных передач в 41 матче за "горожан".