"Ливерпуль" хотел купить Сона, если бы "Тоттенхэм" не попал в топ-4

"Ливерпуль" собирался купить нападающего "Тоттенхэма" Сона Хен Мина этим летом, если бы "шпоры" не попали в топ-4 Премьер-Лиги.

По информации Football.London, "Ливерпуль" с самого начала ожидал, что в конце этого сезона попрощается с одним из двух своих звездных нападающих — Садио Мане или Мохамедом Салахом, от контрактов которых остается один год.



Поэтому "красные" принялись заранее присматривать себе нового нападающего, положив глаз на Сона. Мерсисайдский клуб надеялся воспользоваться тем, что "Арсенал" опередит "Тоттенхэм" в борьбе за четвертое место.



Однако на финише "шпоры" обошли своих соседей и завоевали путевку в Лигу Чемпионов, и теперь трансфер 29-летнего южнокорейца, разделившего "Золотую бутсу" Премьер-Лиги с Салахом, больше не представляется реалистичным.