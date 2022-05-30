Анчелотти назвал "Ливерпуль" самым простым соперником из трех английских команд

Карло Анчелотти Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что из всех трех английских команд против "Ливерпуля" в финале его подопечным было проще всего.

Одолев "Челси" и "Манчестер Сити" в предыдущих раундах плей-офф Лиги Чемпионов, в финале "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 0:1.

По словам Анчелотти, он точно знал, как сыграют "красные", поэтому Карло не составило труда придумать противоядие.

"Оглядываясь сейчас назад, я вспоминаю, как люди говорили, что "Челси" не повезло, "Манчестер Сити" не повезло".

"Это (финал) был практически единственным матчем, когда, как думают люди, мы сыграли более-менее на одном уровне с соперником".

"Думаю, нам помогло то, что расшифровать "Ливерпуль" было проще, чем других, потому что они обладают очень четким стилем, и мы смогли подготовиться должным образом. Мы знали, какую стратегию выбрать: не давать им пространства для рывков позади наших защитников".

"Возможно, наш футбол не был необычайно красивым с эстетической точки зрения, однако выходить из обороны через передачи, стимулируя их прессинг, не было хорошей идеей. Мы чуть больше играли в длинный пас, чтобы лучше контролировать мяч, особенно во втором тайме", — цитирует Анчелотти Goal.


Метки Анчелотти, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 30.05.2022 11:00

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  1. winnerd 30.05.2022 11:05 # winnerd
    Днопуль, как старая проститутка : уже все всё о ней знают

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  2. dwayne 30.05.2022 11:02 # dwayne
    так колбаса самая слабая из этой тройки

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  3. slash-lfc 30.05.2022 11:01 # slash-lfc
    ето правда. такое ощущение, будь у калбасы еще 90 минут она бы xуй забила

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