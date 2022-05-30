Анчелотти назвал "Ливерпуль" самым простым соперником из трех английских команд

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что из всех трех английских команд против "Ливерпуля" в финале его подопечным было проще всего.

Одолев "Челси" и "Манчестер Сити" в предыдущих раундах плей-офф Лиги Чемпионов, в финале "Реал" победил "Ливерпуль" со счетом 0:1.



По словам Анчелотти, он точно знал, как сыграют "красные", поэтому Карло не составило труда придумать противоядие.



"Оглядываясь сейчас назад, я вспоминаю, как люди говорили, что "Челси" не повезло, "Манчестер Сити" не повезло".



"Это (финал) был практически единственным матчем, когда, как думают люди, мы сыграли более-менее на одном уровне с соперником".



"Думаю, нам помогло то, что расшифровать "Ливерпуль" было проще, чем других, потому что они обладают очень четким стилем, и мы смогли подготовиться должным образом. Мы знали, какую стратегию выбрать: не давать им пространства для рывков позади наших защитников".



"Возможно, наш футбол не был необычайно красивым с эстетической точки зрения, однако выходить из обороны через передачи, стимулируя их прессинг, не было хорошей идеей. Мы чуть больше играли в длинный пас, чтобы лучше контролировать мяч, особенно во втором тайме", — цитирует Анчелотти Goal.