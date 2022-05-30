Оуэн объяснился насчет "лучшей команды в Европе"

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн объяснил свое противоречивое высказывание после финала Лиги Чемпионов.

После поражения "Ливерпуля" от "Реала" со счетом 0:1 в субботнем матче на "Стад де Франс" Оуэн заявил, что по-прежнему считает "красных" лучшей командой в Европе.



Этими словами Оуэн навлек на себя обширную критику, потому что результат финала говорит о другом, однако Майкл убежден, что отдельно взятый матч не является показательным.



"Когда одна команда побеждает другую, это не обязательно означает, что она лучше. Вы бы поставили на то, что "Реал" победит "Ливерпуль", если бы на следующей они сыграли снова? Или "Манчестер Сити", который доминировал против них 160-180 минут. Я так сильно уважаю "Ливерпуль", но я просто думаю, что "Ливерпуль" лучше", — написал Оуэн в твиттере.