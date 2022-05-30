Клаттенбург: "Гол Бензема был отменен ошибочно"

Экс-рефери Премьер-Лиги Марк Клаттенбург считает, что "Ливерпулю" повезло с отмененным голом нападающего "Реала" Карима Бензема в финале Лиги Чемпионов.

Имея существенное игровое преимущество в первом тайме субботнего матча на "Стад де Франс", незадолго до перерыва "Ливерпуль" прозевал атаку, которая увенчалась голом Бензема.



В итоге гол был отменен, поскольку система VAR обнаружила у Карима офсайд, однако Клаттенбург убежден, что его коллеги здесь ошиблись.



"В "Реале" чувствуют, что итоговый результат восстановил справедливость после того, как гол Карима Бензема в первом тайме был отменен — и отменен ошибочно".



"Сперва Федерико Вальверде потерял мяч, но затем мяч явно задел Фабиньо".



"Система VAR должна была решить, было ли действие полузащитника "Ливерпуля" осознанным или это случайный отскок".



"Учитывая то, что Фабиньо скользил вперед, чтобы добраться до мяча, я бы сказал, что это было сделано осознанно".



"И хотя система VAR так не посчитала, я думаю, им стоило оставить в силе первоначальное решение рефери. "Ливерпулю" повезло", – пишет Клаттенбург в своей колонке в Daily Mail.