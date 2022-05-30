Хендерсон уверен, что "Ливерпуль" станет сильнее в следующем сезоне

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон уверен, что поражение от "Реала" в финале Лиги Чемпионов поможет его команде стать сильнее.

Поражение 0:1 в Париже накануне означает, что "Ливерпуль" завершает этот сезон только с Кубком Лиги и Кубком Англии.



По словам Хендерсона, его команде тяжело смириться с результатом матча против "Реала", однако Джордан надеется увидеть ту же реакцию, как после поражения в финале в Киеве четыре года назад.



"По-прежнему очень сложно переварить, как сложился матч. Тяжело говорить об этом".



"Я чувствую, что мы имели три или четыре хороших момента, но их голкипер совершил сейвы мирового уровня".



"Надеюсь, теперь мы хорошо отдохнем и во время каникул осмыслим все случившееся в этом сезоне, чтобы использовать это, когда мы вернемся на следующий сезон".



"У нас уже было это ощущение в прошлом, и тогда мы правильно отреагировали. Надеюсь, мы сможем сделать это снова, я уверен насчет этого".



"У игроков в этой раздевалке выдающийся дух и характер. Да, мы будем расстроены, и это тяжело, потому что теперь у нас так много времени, чтобы подумать об этом".



"Но я могу вас заверить, что мы выложились абсолютно без остатка, и иногда ты просто не можешь сделать больше".



"В футболе все решают детали, та уж это устроено. Нам слегка повезло с пенальти во внутренних кубковых соревнованиях, когда мы выиграли их. Против "Реала" и в Премьер-Лиге удача не была на нашей стороне".



"Нам нужно смириться с этим и правильно это использовать, чтобы продвинуться вперед и стать сильнее в следующем сезоне", — цитирует Хендерсона The Independent.