У Пау Торреса нет предложений из Премьер-Лиги

Защитник "Вильярреала" Пау Торрес заявил, что не имеет предложений от "Манчестер Юнайтед" или других клубов Премьер-Лиги.

По информации Manchester Evening News, новый главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет заполучить Торреса "любой ценой".



Поговаривают, что представители 25-летнего испанца специально отправились в Англию на переговоры с "красными дьяволами".



Также Торреса сватают в "Манчестер Сити" и "Челси", но пока Пау получил лишь одно предложение — от своего нынешнего клуба о новом контракте.



"Прямо сейчас ничего не происходит. Разговоров много, как и всегда в это время года, но мне спокойно на душе от того, что клуб моей жизни хочет сохранить меня, и их предложение выглядит очень привлекательно".



"Прямо сейчас ничего не происходит, предложение "Вильярреала" — единственное, что у меня есть, поэтому я очень спокоен", — сообщил Торрес AS.