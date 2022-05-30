Салах признан автором лучшего гола Премьер-Лиги в сезоне 2021/22
Нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху была присуждена награда как автору лучшего гола Премьер-Лиги в сезоне 2021/22.
Этой наградой был отмечен сольный гол, который Салах оформил в матче против "Манчестер Сити" (2:2) на "Энфилде" в октябре. Проскочив мимо трех игроков на правом краю штрафной, Мохамед с острого угла пробил голкипера "горожан" Эдерсона.
Победитель в этой номинации был определен посредством сложения голосов фанатов и комиссии экспертов, которые выбирали среди голов, признававшихся лучшими по итогам месяца в этом сезоне.
Конкурентами Салаха выступали Мигель Альмирон, Данни Ингс, Матео Ковачич, Александр Лакасетт, Родри, Криштиану Роналду, Сон Хен Мин, Андрос Таунсенд и Уилфрид Заха.
Добавим, что Салах забил 23 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, разделив "Золотую бутсу" с Соном из "Тоттенхэма". Также Мохамед стал лучшим ассистентом дивизиона.
This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best!— Premier League (@premierleague) May 29, 2022
His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj
30.05.2022 00:05
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Норм он тогда насадил королев на свой жезл.
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