Салах признан автором лучшего гола Премьер-Лиги в сезоне 2021/22

Нападающему "Ливерпуля" Мохамеду Салаху была присуждена награда как автору лучшего гола Премьер-Лиги в сезоне 2021/22.

Этой наградой был отмечен сольный гол, который Салах оформил в матче против "Манчестер Сити" (2:2) на "Энфилде" в октябре. Проскочив мимо трех игроков на правом краю штрафной, Мохамед с острого угла пробил голкипера "горожан" Эдерсона.



Победитель в этой номинации был определен посредством сложения голосов фанатов и комиссии экспертов, которые выбирали среди голов, признававшихся лучшими по итогам месяца в этом сезоне.



Конкурентами Салаха выступали Мигель Альмирон, Данни Ингс, Матео Ковачич, Александр Лакасетт, Родри, Криштиану Роналду, Сон Хен Мин, Андрос Таунсенд и Уилфрид Заха.



Добавим, что Салах забил 23 гола в этом сезоне Премьер-Лиги, разделив "Золотую бутсу" с Соном из "Тоттенхэма". Также Мохамед стал лучшим ассистентом дивизиона.





This is @MoSalah at his mesmerising, brilliant best!



His solo strike against Man City is your @budfootball Goal of the Season #PLAwards | @LFC pic.twitter.com/4W5xq1xJmj