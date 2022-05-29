"Бавария" готовит предложение по Мане

"Бавария" готовится сделать свое предложение по нападающему "Ливерпуля" Садио Мане.

После поражения 0:1 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов Мане отказался от общения с прессой, а во время парада "красных" по улицам Ливерпуля сегодня выглядел весьма печально.



И хотя Sky Sports утверждает, что Мане пока не просил "Ливерпуль" отпустить его из клуба, уход Садио выглядит почти неизбежным, учитывая желание 30-летнего сенегальца и его истекающий в следующем году контракт.



Сообщается, что в скором времени "Бавария" предложит "Ливерпулю" за Мане 30 миллионов евро (25.5 млн. фунтов) плюс 5-10 млн. евро (4.3-8.5 млн. фунтов) в виде бонусов, а сам Садио получит контракт до 2025 года.



Председатель правления "Баварии" Оливер Кан и его предшественник Карл-Хайнц Румменигге специально приезжали в Париж на финал Лиги Чемпионов посмотреть Мане в деле, а отвечать за процесс переговоров будет спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич.