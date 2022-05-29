Джеррард советует "Ливерпулю" найти "нового Джеррарда"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что "красным" нужно потратиться на полузащитника, способного забивать двузначное количество голов за сезон.

Накануне "Ливерпуль" вышел на финал Лиги Чемпионов против "Реала" с Мохамедом Салахом, Садио Мане и Луисом Диасом в нападении, у которых игра не пошла, а от полузащитников команда помощи не дождалась.



По мнению Джеррарда, "красным" как раз нужен в центр поля игрок, которым в своем время был он сам.



"Джордан Хендерсон и Джеймс Милнер не становятся моложе. Конечно, они по-прежнему игроки топ-уровня, и они хотят продолжать играть и добиваться успеха".



"Но если в Ливерпуле" задумываются о следующих пяти, шести, семи, годах, то им потребуется полузащитник, 8-й номер, который сможет забивать гола, сможет давать двузначное количество голов за сезон".



"Они очень зависимы от своей тройки нападения — или пятерки, если учитывать Диогу Жоту и Роберто Фирмино".



"Тебе всегда нужен один из таких полузащитников, который врывается в штрафную и забивает для тебя голы", — сообщил Джеррард BT Sport.