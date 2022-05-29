Азар принес "Челси" еще 15 млн. фунтов

Победа "Реала" над "Ливерпулем" в финале Лиги Чемпионов принесла "Челси" 15 миллионов фунтов.

Накануне "Реал" обыграл "Ливерпуль" в Париже со счетом 0:1, а Эден Азар провел весь матч на скамейке запасных триумфаторов соревнования.



Вообще, в этом розыгрыше Лиги Чемпионов Азар сыграл только 83 минуты. Последний раз Эден выходил на поле в рамках Лиги Чемпионов еще в феврале, проведя восемь минут против ПСЖ.



Однако победа "Реала" в финале Лиги Чемпионов обеспечила "Челси", который и продал Азара в Мадрид в 2019 году по сделке стоимостью 103 млн. фунтов, очередной бонус — в размере 15 млн. фунтов, сообщает Daily Mail.



Добавим, за три сезона в "Реале" 31-летний Азар, погрязший в травмах, сыграл только 66 матчей, забив шесть голов.