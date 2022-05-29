Мане хочет уйти из "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хочет уйти из мерсисайдского клуба этим летом.
Ранее на этой неделе Мане пообещал ответить на вопросы насчет своего будущего после финала Лиги Чемпионов против "Реала". Пока этого не произошло, однако The Guardian и The Telegraph в один голос утверждают, что Мане собрался на выход.
Сейчас у Мане остается только один год по действующему контракту с "Ливерпулем", и стороны даже не начинали переговоры о продлении сотрудничества.
Если "Ливерпуль" и продаст Мане, то это произойдет с неохотой — главный тренер "красных" Юрген Клопп очень высоко ценит 30-летнего сенегальца, которого он пытался заполучить еще в свой бывший клуб дортмундскую "Боруссию".
Претендентом номер один на Мане считается "Бавария", и чемпионам Бундеслиги придется выложить свыше 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить Садио.
29.05.2022 19:00
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Рад за Ноттингем. Команда, выигравшая КЕЧ, давно должна играть в АПЛ.
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Сей пост посвящаю адмену сайта Михайло, в знак благодарности за ресурс, который объеденил в себе жителей пост совка, знающих русский язык.
Немного истории.
Как сформировалось СССР? Силовой захват власти некими политическими силами под эгидой союза и братства.
Но, чтобы люди разных культур, вероисповеданий и этноса это все приняли, у них должно быть чтото общее.
В нашем случае - это невежество.
Ведь пролетарий кто? Правильно селянин и роботяга, которому наука, философия и прочее не интересно, да и не особо по силам. И справедливости ради не нужно для жизнедеятельности.
Невежественные люди очень инфантильны, как дети. Ими легко манипулировать, опираясь на байки утопий, а главное создать правильный эмоциональный тон.
Для этого нужно было ликвидировать классы выше в развитии чем пролетарий. Но дело было не трудным, ибо царская рашка то и делала веками, что не давала развиваться своим колониям, да и своей стране тоже. Все по принципу как в фильме "Голодные игры", где жил капитолий и два дистрикта при капитолие, а остальные работали на поддержание этого строя в полной нищите и невежестве, и отсталости в техническом плане.
Ведь почему большевики так легко захватили власть?
Помимо пропаганды, у них было много оружия, технологий и умов.
Которых почти были лишены колонии, кроме одной. Которая как кость в горле все хотела независимости и не велась на ложь москалей. По причине границ с развитой Европой.
Но и ее смогли сломать за почти пол века, и то помогла война с Германией.
Доктрина присваивай себе все лучшее с колоний, и все говно сваливай на них же, работала веками. Комуняки не будучи умными слишком, лишь модернизировали это схему, и все.
Все опиралось на детерминацию и силовой контроль.
Естественно, что с развитием технологий и мира в целом, москва и кацапы набрали в себя очень сильный фундамент.
Потому и была эта шовинисткая тема всегда.
Мы все братья но мы русские, а вы чурки, хачи, бульбаши, хохлы, ускоглазые и тд.
И пока было закрытое государство, под силовым контролем, это все работало.
Хотел пробиться в люди едь в Москву учиться.
Национальность в паспорте - русский давала большой карт-бланш.
Но империя распалась в 1991. А это значит не уследишь уже за развитием бывших колоний. Ставленики,запроданцы и прочая ересь не могла уже давать тот результат, что раньше.
Лишь маленькие и слабые страны были в вакууме и дальше.
Но и он начал по немногу трескать.
Много можно писать об этом, и о тех кознях что делала московия перед распадом и после(карабах, осетия, приднестровье и тд).
Но опустим это.
Пост о закономерности.
Московии развиватся особо не нужно было, ибо умы из колоний сами к ним бежали, не имея иного выбора(были, кто валил на запад, но это оч малый процент, как ни как). Ведь сейчас говоря об умах рашки в ссср, понимаешь, что русских там гулькин хуй(в основном украинцы, белорусы, прибалты, армяне, грузины, азербайджанцы, казахи и тд, если чью страну не назвал, то извините не в этом суть).
После распада совка поток умов в московию очень сильно прекратился, и постепенно начал оседать в родных странах, где лучше, где хуже, не суть.
Развитие колоний пошло вперед. Не семимильными шагами, но шло.
А потом появился интернет, связи с миром, доступы к огромным знаниям, что сучья московия всегда скрывала от своих колоний, вот тут вообще пошел скачек. Как экономически-материальный, так и ментально-интелектуальный. Вот интернету реально плевать кто ты - украинец, белорус, казах, узбек, китаец, угандец, перуанец и тд. Его базы в доступе для всех, хоть и не безплатно.
И что мы имеем то сейчас?)
За 30 лет, в чем продвинулась московия без своих колоний? В Науке? Сколько патентов и открытий,научных разработок?))
В медицине?)
Может в Экономическом развитии?)
Может в промышленности?)(как там импортозамещение гвоздей?)
Было все преподнесено под соусом ВПК, но оказываеться все показуха, танки, корабли, техника и тд - металолом.
Ракеты без импортных чипов просто кусок железа с тротилом и порохом)
И главное - люди)
Почему все колонии против московии и на стороне Украины?)
Вопрос простой - инфантильность общества является гос политикой московии, но не колоний)
И вот результат, что весь мир и страны СНГ считают московию больным и отсталым, я бы сказал архаичным государством, с населением на уровне развития с варварами(что война хорошо показывает).
Действие всегда вызывает противодействие.
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Ноттингем в АПЛ спустя 23 года!
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Что там за дичь в матче Ноттингем-Хаддерсфилд. 2 раза в штрафной Ноттингема челы уебали по ногам 100% и даже с наличием системы ВАР эпизоды не рассматривают. Это как вообще?
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moneycity, не ревнуй. И тебе уделю внимание, солнышко)
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не удивлён что у этого далбаеба в нике фамилия джерада
ну вы поняли
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Мои хозяева:
1. chelsea88.
2. true-manc.
3. germes.
4. mancityman
5. moneycity
Источник: http://fapl.ru/users/takernotagiver/
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Стали известны составы трёх корзин при жеребьевке следующего группового этапа Лиги чемпионов.
1-я корзина: "Реал" (победитель Лиги чемпионов, чемпион Испании), "Айнтрахт" (победитель Лиги Европы), "Манчестер Сити" (чемпион Англии), "Милан" (чемпион Италии), "Бавария" (чемпион Германии), "ПСЖ" (чемпион Франции), "Порту" (чемпион Португалии), "Аякс" (чемпион Нидерландов).
2-я корзина: "Ливерпуль", "Челси", "Барселона", "Ювентус", "Атлетико", "Севилья", "Лейпциг", "Тотттенхэм".
3-я корзина: "Боруссия" Д, "Зальцбург", "Шахтер" Донецк, "Интер", "Наполи". "Спортинг", "Байер", "Бенфика" (в случае выхода).
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Посмотрите на Осетию...живут как дикари, совок 90х. И это результат "дружбы" с рашкой.
И таких примеров море.
Так что чтобы не писали и какие бы ссылки ватники не скидывали, все всё знают и глумятся над ватниками.
Кадыров - герой россии ваааххаааххх... Сколько тупой херни можно написать про ватников, что не передача - галимый позор, что не высказывание политика рашки - позор. Примеров море
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манэ хочет золотой мяч
в баварии будет на первых ролях, меньше матчей, постоянное чемпионство
почему бы и не уйти, в англии выиграл все что можно
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Фол даже слепоц увидит, контакт с ногой был - пенки нет. Когда Арсенал с петухами играет там вообще на ровном месте пенки ставят. В ахуе до сих пор с футбола и судейства на похую
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В отличии от стерлинга и Суареса долговато задержался в клубе трамплине, пора уже в норм клуб
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Дал портовым что мог, а мог только картонку и пару второсортных кубков
Пусть идёт в свою Баварию, там конечно повеселее будет и трофеи настоящие
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Нужно забирать у петушков Кейна, заслужил играть в большом клубе, который ежегодно берет трофеи.
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Казахи отвернулись от нас в нужный момент. Видимо, забыли кто их кормил и вывел в люди. Добро не ценится в этом мире.
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Посмотрел нарезки с Мане, хyйня полная. Пусть валит.
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СЛАВА УКРАИНЕ!
ТУРАН БЛИЗОК!
АЛГА КАЗАХСТАН!
СЛАВА РОССИИ В СОСТАВЕ УКРАИНЫ!
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Мы выстоим и победим! Свинособаки на годы будут в стойле. Изгои для всего мира.
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Для меня, как и для всех жителей России было бы дикостью писать тут патриотические лозунги других стран и выставлять на аватарке флаги других стран. Ну для тупой прошмандовки типа Вагифа это норма)))))))))))))))
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Вагиф дурачок. Все страны восхваляет кроме своей. Походу предатель родины
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