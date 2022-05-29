Мане хочет уйти из "Ливерпуля"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане хочет уйти из мерсисайдского клуба этим летом.

Ранее на этой неделе Мане пообещал ответить на вопросы насчет своего будущего после финала Лиги Чемпионов против "Реала". Пока этого не произошло, однако The Guardian и The Telegraph в один голос утверждают, что Мане собрался на выход.



Сейчас у Мане остается только один год по действующему контракту с "Ливерпулем", и стороны даже не начинали переговоры о продлении сотрудничества.



Если "Ливерпуль" и продаст Мане, то это произойдет с неохотой — главный тренер "красных" Юрген Клопп очень высоко ценит 30-летнего сенегальца, которого он пытался заполучить еще в свой бывший клуб дортмундскую "Боруссию".



Претендентом номер один на Мане считается "Бавария", и чемпионам Бундеслиги придется выложить свыше 30 миллионов фунтов, чтобы заполучить Садио.