"Юнайтед" подтвердил расставание с Рангником

Ральф Рангник "Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход из клуба Ральфа Рангника.

Как и предсказало издание The Telegraph ранее в воскресенье, Рангник не будет консультировать "Юнайтед" в течение двух следующих сезонов, как он об этом договорился, заступая на тренерский мостик "красных дьяволов" посреди кампании.

"Мы бы хотели поблагодарить Ральфа Рангника за его старания в качестве временного наставника на протяжении шести последних месяцев".

"В соответствии с обоюдной договоренностью, теперь Ральф целиком сосредоточится на своей роли главного тренера сборной Австрии, а следовательно не будет консультантом на "Олд Траффорд". Мы бы хотели пожелать Ральфу удачи в следующей главе его карьеры", — говорится в заявлении "Юнайтед".

Добавим, Рангник выиграл только 38% своих матчей в "Юнайтед", став худшим тренером в истории клуба за последние 50 лет.


Метки Манчестер Юнайтед, Рангник, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 29.05.2022 18:40 # alexomck
    влез в болото из руналд посреди сезона, успех был почти невозможен.

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  2. redwhitegun 29.05.2022 18:21 # redwhitegun
    Худший в истории Юнайтед. Ну и ну...

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  3. skydreams 29.05.2022 18:10 # skydreams
    Бля а если бы Челси его взял бы вместо ВЕЛИКОГО Тухеляна? Сча уже бы наверное Челси и не существовало. Бог миловал

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  4. true-manc 29.05.2022 18:02 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!
    Удачи футбольному Остапу Бендеру. Топово развел маню)

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