"Юнайтед" подтвердил расставание с Рангником

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход из клуба Ральфа Рангника.

Как и предсказало издание The Telegraph ранее в воскресенье, Рангник не будет консультировать "Юнайтед" в течение двух следующих сезонов, как он об этом договорился, заступая на тренерский мостик "красных дьяволов" посреди кампании.



"Мы бы хотели поблагодарить Ральфа Рангника за его старания в качестве временного наставника на протяжении шести последних месяцев".



"В соответствии с обоюдной договоренностью, теперь Ральф целиком сосредоточится на своей роли главного тренера сборной Австрии, а следовательно не будет консультантом на "Олд Траффорд". Мы бы хотели пожелать Ральфу удачи в следующей главе его карьеры", — говорится в заявлении "Юнайтед".



Добавим, Рангник выиграл только 38% своих матчей в "Юнайтед", став худшим тренером в истории клуба за последние 50 лет.