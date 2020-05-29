"Юнайтед" подтвердил расставание с Рангником
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил уход из клуба Ральфа Рангника.
Как и предсказало издание The Telegraph ранее в воскресенье, Рангник не будет консультировать "Юнайтед" в течение двух следующих сезонов, как он об этом договорился, заступая на тренерский мостик "красных дьяволов" посреди кампании.
"Мы бы хотели поблагодарить Ральфа Рангника за его старания в качестве временного наставника на протяжении шести последних месяцев".
"В соответствии с обоюдной договоренностью, теперь Ральф целиком сосредоточится на своей роли главного тренера сборной Австрии, а следовательно не будет консультантом на "Олд Траффорд". Мы бы хотели пожелать Ральфу удачи в следующей главе его карьеры", — говорится в заявлении "Юнайтед".
Добавим, Рангник выиграл только 38% своих матчей в "Юнайтед", став худшим тренером в истории клуба за последние 50 лет.
29.05.2022 18:00
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Последние комментарии:
влез в болото из руналд посреди сезона, успех был почти невозможен.
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Худший в истории Юнайтед. Ну и ну...
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Бля а если бы Челси его взял бы вместо ВЕЛИКОГО Тухеляна? Сча уже бы наверное Челси и не существовало. Бог миловал
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КОРОЛЬ!!!
Удачи футбольному Остапу Бендеру. Топово развел маню)
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