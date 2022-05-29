Рангник не будет консультантом "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" договорился с Ральфом Рангником, что тот откажется от роли консультанта в клубе.

Когда в ноябре Рангник соглашался заменить уволенного Оле Гуннара Сульшера на тренерском мостике "Юнайтед" на остаток сезона, то сразу же договорился, что следующие два года будет консультантом клуба.



Предполагалось, что Рангник будет работать на "Олд Траффорд" шесть дней в месяц, консультируя "красных дьяволов" по трансферным вопросам.



Эта роль всегда казалась расплывчатой — ни Рангник, ни назначенный главным тренером Эрик Тен Хаг не могли объяснить, чем конкретно будет заниматься Ральф и какие полномочия у него будут.



Затем Рангник только усугубил свое положение, согласившись возглавить сборную Австрии. Ральф навлек на себя критику, решив совмещать работу в одном из крупнейших клубов мира с работой на международном уровне.



В конце концов "Юнайтед" и Рангник решили разобраться в этой ситуации, и итогом их переговоров стал отказ Ральфа от роли консультанта. Таким образом, 63-летний немец покидает Манчестер, сообщает The Telegraph.