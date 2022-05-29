"Ливерпуль" хочет 15 млн. фунтов от "Борнмута" за Филлипса

"Ливерпуль" хочет получить 15 миллионов фунтов от "Борнмута" за защитника Натаниэля Филлипса.

Вторую половину завершившегося сезона Филлипс провел в "Борнмуте" на правах аренды, сыграв ключевую роль в завоевании "вишенками" прямой путевки в Премьер-Лигу.



Очевидно, что в "Ливерпуле" у Натаниэля по-прежнему нет никаких перспектив ввиду наличия таких конкурентов, как Виргил Ван Дейк, Жоэль Матип, Ибраима Конате и Джо Гомес.



Как утверждает The Sun, "Борнмут" отчаянно хочет сохранить Филлипса, а "красные" открыты к сделке, но хотят 15 млн. фунтов в качестве компенсации за 25-летнего англичанина.