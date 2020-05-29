Тен Хаг готов попробовать Рэшфорда в центре нападения

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов попробовать Маркуса Рэшфорда в качестве центрального нападающего, если поиски форварда не увенчаются успехом.

Приглашение забивного нападающего является одним из приоритетов для Тен Хага на это лето, однако без Лиги Чемпионов "Юнайтед" будет непросто заполучить такого игрока.



Как утверждает Manchester Evening News, в случае неудач на трансферном рынке Тен Хаг может переквалифицировать в центрального нападающего Рэшфорда, который обычно играет на левом краю атаки.



Маркус крайне неудачно отыграл сезон 2021/22, выходя в стартовом составе лишь на четыре из 14 заключительных матчей "красных дьяволов" в Премьер-Лиге, и смена позиции может стать той встряской, которая ему нужна.