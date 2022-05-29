Робертсон: "Игроки опустошены"

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон рассказал об атмосфере в раздевалке своей команды после поражения 0:1 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов.

После матча в Париже у Робертсона не осталось ощущения, что "Ливерпуль" сделал все возможное. Энди чувствует, что "красные" могли сыграть лучше, и это усиливает его разочарование.



"В раздевалке тихо, игроки опустошены. Так бывает, когда ты не побеждаешь в финале".



"Мы имели свои моменты, но нам противостоял невероятный голкипер. Если честно, мы могли сыграть лучше. Мы не лучшим образом начали второй тайм, и они взяли игру под контроль. Такого рода опытные команды знают, как побеждать в финалах".



"У нас прессингующая команда, и этот футбол принес нам так много пользы, но здесь мы попались, проворонив дальнюю штангу. Так бывает в футболе. Сложно отыгрываться против такой очень опытной команды, которая умеет удерживать результат", — цитирует Робертсона Daily Mirror.