Клопп: "С "Ливерпулем" было что-то не так"

Тибо Куртуа Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что награда голкиперу "Реала" Тибо Куртуа как лучшему игроку финала Лиги Чемпионов говорит о проблемах в игре "красных".

Несколько отличных сейвов Куртуа позволили "Реалу" выстоять под натиском "Ливерпуля" в Париже и удержать победный для себя счет 0:1.

Клопп разочарован, что "красные" так и не смогли пробить экс-голкипера "Челси", но считает, что его команда может менять только на себя.

"Они забили гол, а мы — нет. Это самое простое объяснение в мире футбола. Суровое, но мы уважаем его, конечно. Когда голкипер становится лучшим игроком матча, значит что-то не так. Что-то не так с другой командой".

"Кажется, "Реал" нанес один удар в створ, и это был гол. Но я на 100% понимаю и уважаю, что в футбол играют ради того, чтобы добиваться побед в матчах. Что бы ты ни, это совершенно нормально, если ты остаешься в рамках правил. Мы провели хороший матч, но когда ты проигрываешь 1:0, ты должен признать, что этого было недостаточно хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 13:00

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Последние комментарии:




  1. akado 29.05.2022 13:32 # akado
    У Клоппа и Пепа есть одна общая черта. Они играют каждый в своем стиле, однако с одной общей чертой- типа задавим своей мощью. Если не пошла игра, плана Б нет. Тухель в этом плане намного гибче, однако игроки не те пока. Ждём игроков под него и смотрим.

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  2. explosion 29.05.2022 13:27 # explosion
    Ротатор, ты и твои полупокеры в очередной раз обосрались. И мастерство ротирования не помогло.
    2/4 трофея = полупокер. Но если насекомое возьмёт ЛГБТ премию, то вот тебе и требл.

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  3. suddenly 29.05.2022 13:25 # suddenly
    Что бы ты ни, это совершенно нормально, если ты остаешься в рамках правил.

    Источник: http://fapl.ru/posts/93456/?c=1

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  4. insomniac 29.05.2022 13:12 # insomniac
    таки Клопп теряется в финалах. тенденция.

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  5. chebrec 29.05.2022 13:06 # chebrec
    Рауль, Зидан, Роналдо, Надаль, Чиферин и компания парчу навели.

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  6. true-manc 29.05.2022 13:03 # true-manc
    все было так с лгбтпулем: судейский проект проиграл, лучшая команда заслуженно победила.

    25.05.2022 21:14 #
    true-manc

    Вряд ли это поможет лузерпукам. Опять рассыпятся слабохарактерные сучки, как в 2018м, и Реал их снова изнасилует, скорее всего + у сливочных состав намного лучше, так что откровенно мало шансов у заглотулек

    Источник: http://fapl.ru/posts/93387/?c=1

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