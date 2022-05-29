Клопп: "С "Ливерпулем" было что-то не так"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что награда голкиперу "Реала" Тибо Куртуа как лучшему игроку финала Лиги Чемпионов говорит о проблемах в игре "красных".

Несколько отличных сейвов Куртуа позволили "Реалу" выстоять под натиском "Ливерпуля" в Париже и удержать победный для себя счет 0:1.



Клопп разочарован, что "красные" так и не смогли пробить экс-голкипера "Челси", но считает, что его команда может менять только на себя.



"Они забили гол, а мы — нет. Это самое простое объяснение в мире футбола. Суровое, но мы уважаем его, конечно. Когда голкипер становится лучшим игроком матча, значит что-то не так. Что-то не так с другой командой".



"Кажется, "Реал" нанес один удар в створ, и это был гол. Но я на 100% понимаю и уважаю, что в футбол играют ради того, чтобы добиваться побед в матчах. Что бы ты ни, это совершенно нормально, если ты остаешься в рамках правил. Мы провели хороший матч, но когда ты проигрываешь 1:0, ты должен признать, что этого было недостаточно хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.