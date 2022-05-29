Клопп: "С "Ливерпулем" было что-то не так"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что награда голкиперу "Реала" Тибо Куртуа как лучшему игроку финала Лиги Чемпионов говорит о проблемах в игре "красных".
Несколько отличных сейвов Куртуа позволили "Реалу" выстоять под натиском "Ливерпуля" в Париже и удержать победный для себя счет 0:1.
Клопп разочарован, что "красные" так и не смогли пробить экс-голкипера "Челси", но считает, что его команда может менять только на себя.
"Они забили гол, а мы — нет. Это самое простое объяснение в мире футбола. Суровое, но мы уважаем его, конечно. Когда голкипер становится лучшим игроком матча, значит что-то не так. Что-то не так с другой командой".
"Кажется, "Реал" нанес один удар в створ, и это был гол. Но я на 100% понимаю и уважаю, что в футбол играют ради того, чтобы добиваться побед в матчах. Что бы ты ни, это совершенно нормально, если ты остаешься в рамках правил. Мы провели хороший матч, но когда ты проигрываешь 1:0, ты должен признать, что этого было недостаточно хорошо", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
29.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
У Клоппа и Пепа есть одна общая черта. Они играют каждый в своем стиле, однако с одной общей чертой- типа задавим своей мощью. Если не пошла игра, плана Б нет. Тухель в этом плане намного гибче, однако игроки не те пока. Ждём игроков под него и смотрим.
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Ротатор, ты и твои полупокеры в очередной раз обосрались. И мастерство ротирования не помогло.
2/4 трофея = полупокер. Но если насекомое возьмёт ЛГБТ премию, то вот тебе и требл.
(ответить)
Что бы ты ни, это совершенно нормально, если ты остаешься в рамках правил.
Источник: http://fapl.ru/posts/93456/?c=1
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таки Клопп теряется в финалах. тенденция.
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Рауль, Зидан, Роналдо, Надаль, Чиферин и компания парчу навели.
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все было так с лгбтпулем: судейский проект проиграл, лучшая команда заслуженно победила.
25.05.2022 21:14 #
true-manc
Вряд ли это поможет лузерпукам. Опять рассыпятся слабохарактерные сучки, как в 2018м, и Реал их снова изнасилует, скорее всего + у сливочных состав намного лучше, так что откровенно мало шансов у заглотулек
Источник: http://fapl.ru/posts/93387/?c=1
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