Венгер считает, что Салах и Мане провалили финал Лиги Чемпионов
Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающие Мохамед Салах и Садио Мане подвели "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов против "Реала".
Несмотря на ряд хороших моментов, особенно у Салаха, "красным" так и не удалось пробить голкипера "Реала" Тибо Куртуа в субботу вечером.
Анализируя поражение "Ливерпуля" 0:1, Венгер строит предположение, что лидеры команды Юргена Клоппа не оправились после проигранной "Манчестер Сити" борьбы за титул Премьер-Лиги.
"У меня есть подозрение, что разочарование прошлой недели, когда они упустили титул в последнем матче сезона, снизило их уровень уверенности в себе. Также чувствовалось, что Салах и Мане — парни, которые делают разницу — не обладают прежней свежестью, прежней верой в то, что они могут решать игру".
"В целом они остались без победы из-за Куртуа. Я чувствовал, что "Ливерпуль" выиграет этот матч, если сможет сделать счет 1:1. Но они так и не смогли реализовать свои моменты, и это во многом заслуга Куртуа", — сообщил Венгер в эфиру beIN Sports.
29.05.2022 12:00
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А полупокеры так гегемонили себе и друг другу на аниматора и черныша.
Педофил Арсен, не смотря на то, что бездарный фузрук, верно все же отметил.
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Красная машина! Мстители.
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Ориги вообще был в запасе? Почему его не выпустил клохх?
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обоих бы продать, уже изжили себя. жота и диаз намного лушче, а фирмино скромный никогда не зазнается
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пуховик прав. а вообще на большее настоящий лузерпуль и не годен. к сожалению вечно второй.
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