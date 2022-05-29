Венгер считает, что Салах и Мане провалили финал Лиги Чемпионов

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающие Мохамед Салах и Садио Мане подвели "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов против "Реала".

Несмотря на ряд хороших моментов, особенно у Салаха, "красным" так и не удалось пробить голкипера "Реала" Тибо Куртуа в субботу вечером.



Анализируя поражение "Ливерпуля" 0:1, Венгер строит предположение, что лидеры команды Юргена Клоппа не оправились после проигранной "Манчестер Сити" борьбы за титул Премьер-Лиги.



"У меня есть подозрение, что разочарование прошлой недели, когда они упустили титул в последнем матче сезона, снизило их уровень уверенности в себе. Также чувствовалось, что Салах и Мане — парни, которые делают разницу — не обладают прежней свежестью, прежней верой в то, что они могут решать игру".



"В целом они остались без победы из-за Куртуа. Я чувствовал, что "Ливерпуль" выиграет этот матч, если сможет сделать счет 1:1. Но они так и не смогли реализовать свои моменты, и это во многом заслуга Куртуа", — сообщил Венгер в эфиру beIN Sports.