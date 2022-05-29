Венгер считает, что Салах и Мане провалили финал Лиги Чемпионов

Садио Мане и Мохамед Салах Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что нападающие Мохамед Салах и Садио Мане подвели "Ливерпуль" в финале Лиги Чемпионов против "Реала".

Несмотря на ряд хороших моментов, особенно у Салаха, "красным" так и не удалось пробить голкипера "Реала" Тибо Куртуа в субботу вечером.

Анализируя поражение "Ливерпуля" 0:1, Венгер строит предположение, что лидеры команды Юргена Клоппа не оправились после проигранной "Манчестер Сити" борьбы за титул Премьер-Лиги.

"У меня есть подозрение, что разочарование прошлой недели, когда они упустили титул в последнем матче сезона, снизило их уровень уверенности в себе. Также чувствовалось, что Салах и Мане — парни, которые делают разницу — не обладают прежней свежестью, прежней верой в то, что они могут решать игру".

"В целом они остались без победы из-за Куртуа. Я чувствовал, что "Ливерпуль" выиграет этот матч, если сможет сделать счет 1:1. Но они так и не смогли реализовать свои моменты, и это во многом заслуга Куртуа", — сообщил Венгер в эфиру beIN Sports.


Метки Венгер, Ливерпуль, Мане, Реал, Салах

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. explosion 29.05.2022 13:23 # explosion
    А полупокеры так гегемонили себе и друг другу на аниматора и черныша.
    Педофил Арсен, не смотря на то, что бездарный фузрук, верно все же отметил.

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  2. bes-ter 29.05.2022 13:22 # bes-ter
    Красная машина! Мстители.

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  3. gameboy 29.05.2022 12:51 # gameboy
    Ориги вообще был в запасе? Почему его не выпустил клохх?

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  4. tursa 29.05.2022 12:47 # tursa
    обоих бы продать, уже изжили себя. жота и диаз намного лушче, а фирмино скромный никогда не зазнается

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  5. manutd-20champ 29.05.2022 12:22 # manutd-20champ
    пуховик прав. а вообще на большее настоящий лузерпуль и не годен. к сожалению вечно второй.

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