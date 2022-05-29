Оуэн: "Ливерпуль" — лучшая команда в Европе"
Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой в Европе.
В сезоне 2021/22 "Ливерпуль" завоевал Кубок Лиги и Кубок Англии, остановившись в шаге от побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
Оуэн предсказывал "красным" крупную победу в финале Лиги Чемпионов против "Реала", но даже после поражения 0:1 не изменил своего мнения насчет команды Юргена Клоппа.
"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой в Европе, я правда так считаю. В другой вечер они выиграли бы этот матч".
"Учитывая проведенный ими сезон, они выглядят практически непобедимой командой. Но в отдельно взятом матче случиться может всякое".
"Они остаются самой наводящей на соперников страх командой в Европе, и мне тяжело смириться с тем, что они не завоевали эти два крупнейших трофея (Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов)", — сообщил Оуэн BT Sport.
29.05.2022 11:00
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Последние комментарии:
Оуэн не в курсе как закончился вчерашний матч?
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Во общето Реал должен быть вылететь еще с Челси, тем более с МС. То что Реал не играл 90 минут а всегда в конце напрягался это не футбол, а анти футбол. А так Ливерпуль и МС должны были быть чемпионами ЛЧ.
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очередное самовосхваление лузеров... он титул получил в Манчестер Юнайтед, в пидорпуле шастал по гей-парадам... почувствуй разницу геморроем...
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Ну снова здорово! Уже ссаными тряпками по морде им надавали. Но им все равно божья роса. Опять вскукареки про "лучшую команду", это не лечится.
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По насосам она действительно лучшая!
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КНЯЗЬ!!!
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