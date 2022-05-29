Оуэн: "Ливерпуль" — лучшая команда в Европе"

Майкл Оуэн Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой в Европе.

В сезоне 2021/22 "Ливерпуль" завоевал Кубок Лиги и Кубок Англии, остановившись в шаге от побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

Оуэн предсказывал "красным" крупную победу в финале Лиги Чемпионов против "Реала", но даже после поражения 0:1 не изменил своего мнения насчет команды Юргена Клоппа.

"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой в Европе, я правда так считаю. В другой вечер они выиграли бы этот матч".

"Учитывая проведенный ими сезон, они выглядят практически непобедимой командой. Но в отдельно взятом матче случиться может всякое".

"Они остаются самой наводящей на соперников страх командой в Европе, и мне тяжело смириться с тем, что они не завоевали эти два крупнейших трофея (Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов)", — сообщил Оуэн BT Sport.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, Оуэн, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 11:00

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  1. sexan 29.05.2022 11:31 # sexan
    Оуэн не в курсе как закончился вчерашний матч?

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  2. shuher64 29.05.2022 11:15 # shuher64
    Во общето Реал должен быть вылететь еще с Челси, тем более с МС. То что Реал не играл 90 минут а всегда в конце напрягался это не футбол, а анти футбол. А так Ливерпуль и МС должны были быть чемпионами ЛЧ.

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  3. kojan 29.05.2022 11:09 # kojan
    очередное самовосхваление лузеров... он титул получил в Манчестер Юнайтед, в пидорпуле шастал по гей-парадам... почувствуй разницу геморроем...

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  4. high-malvern 29.05.2022 11:08 # high-malvern
    Ну снова здорово! Уже ссаными тряпками по морде им надавали. Но им все равно божья роса. Опять вскукареки про "лучшую команду", это не лечится.

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  5. quavo 29.05.2022 11:07 # quavo
    По насосам она действительно лучшая!

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  6. electric 29.05.2022 11:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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