Оуэн: "Ливерпуль" — лучшая команда в Европе"

Экс-нападающий сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что по-прежнему считает "Ливерпуль" лучшей командой в Европе.

В сезоне 2021/22 "Ливерпуль" завоевал Кубок Лиги и Кубок Англии, остановившись в шаге от побед в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



Оуэн предсказывал "красным" крупную победу в финале Лиги Чемпионов против "Реала", но даже после поражения 0:1 не изменил своего мнения насчет команды Юргена Клоппа.



"Я по-прежнему считаю "Ливерпуль" лучшей командой в Европе, я правда так считаю. В другой вечер они выиграли бы этот матч".



"Учитывая проведенный ими сезон, они выглядят практически непобедимой командой. Но в отдельно взятом матче случиться может всякое".



"Они остаются самой наводящей на соперников страх командой в Европе, и мне тяжело смириться с тем, что они не завоевали эти два крупнейших трофея (Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов)", — сообщил Оуэн BT Sport.