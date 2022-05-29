Ван Дейк: "Хочу, чтобы Матип заключил новый контракт"

Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что его партнер по команде Жоэль Матип получит новый контракт.

В этом сезоне вовсе не Джо Гомес, от которого заждались скачка в развитии, и не Ибраима Конате, купленный у "РБ Лейпциг", был основным партнером Ван Дейка по центру обороны.



Им стал Матип, которому прежде раскрыться мешали травмы. Контракт Жоэля истекает только в 2024 году, однако Ван Дейк считает, что 30-летний камерунец заслужил новую сделку.



"Кстати, я хочу, чтобы он заключил новый контракт. Я хочу, чтобы он остался здесь на следующие 10 лет. Я так рад, что он провел сезон без травм и смог показать, кто он такой", — сообщил Ван Дейк Redmen TV.