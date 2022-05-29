Ван Дейк: "Хочу, чтобы Матип заключил новый контракт"

Виргил Ван Дейк и Жоэль Матип Вице-капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк надеется, что его партнер по команде Жоэль Матип получит новый контракт.

В этом сезоне вовсе не Джо Гомес, от которого заждались скачка в развитии, и не Ибраима Конате, купленный у "РБ Лейпциг", был основным партнером Ван Дейка по центру обороны.

Им стал Матип, которому прежде раскрыться мешали травмы. Контракт Жоэля истекает только в 2024 году, однако Ван Дейк считает, что 30-летний камерунец заслужил новую сделку.

"Кстати, я хочу, чтобы он заключил новый контракт. Я хочу, чтобы он остался здесь на следующие 10 лет. Я так рад, что он провел сезон без травм и смог показать, кто он такой", — сообщил Ван Дейк Redmen TV.


Метки Ван Дейк, контракты, Ливерпуль, Матип

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 10:00

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  1. liverpool888 29.05.2022 10:36 # liverpool888
    Обязательно продлевать.
    Матип при правильном использовании может приводить сезоны без травм. Просто его нельзя использовать чаще раза в неделю, такова особенность его организма. Сезоны в Англии длинные, поэтому Матип и Конате разделят игровое врем, где-то Конате разгрузит ВВД.

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  2. quavo 29.05.2022 10:27 # quavo
    Конечно, когда всякая шваль типа конате и трентов с тобой играют хочется и таких как матип

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