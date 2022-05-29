Скоулз считает, что четвертое место в следующем сезоне будет успехом для МЮ
Легенда "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз обозначил цель для нового главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага на следующий сезон.
Этот сезон "Юнайтед" завершил на шестой позиции в Премьер-Лиге, в 13 очках позади замкнувшего топ-4 "Тоттенхэма".
Скоулз надеется, что в следующем сезоне Тен Хагу удастся вернуть "дьяволов" в Лигу Чемпионов. Четвертое место устроило бы Пола, учитывая обстоятельства.
Ему будет сложно. Все мы знаем, что приблизиться к "Манчестер Сити" и "Ливерпулю" будет тяжело — да даже к "Тоттенхэму" и "Челси", которые опередили их на 13-14 очков. Не могу поверить, что я говорю это, но такова реальность".
"Поэтому даже просто вывести их в Лигу Чемпионов — это сложная задача. Думаю, четвертое место в следующем году можно будет рассматривать определенным успехом", — цитирует Скоулза Manchester Evening News.
29.05.2022 09:00
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