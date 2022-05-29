Клопп рад провести парад, несмотря на поражение в Париже

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он по-прежнему рад провести парад, несмотря на поражение в финале Лиги Чемпионов против "Реал".

В субботу "Ливерпуль" не смог добавить к Кубку Лиги и Кубку Англии, выигранным ранее в этом сезоне, еще и трофей Лиги Чемпионов.

Тем не менее, по возвращении домой "красных" все равно ждет парад по улицам города на открытом автобусе, и Клопп чувствует, что его команда заслужила этот праздник.

"Завтра мы отпразднуем сезон. Хорошо, что нам не нужно делать этого немедленно. Но после ночного сна и, возможно, еще одной речи от меня парни осознают, насколько особенный сезон они провели".

"Даже если никто на этой планете не поймет нашего парада завтра, мы все равно его проведем, и я правда надеюсь, что каждый, кто можем быть в Ливерпуле завтра, выйдет, чтобы всем вместе отпраздновать этот великолепный сезон".

"Да, сезон закончился не так, как нам бы хотелось, и это факт. Но, как я уже сказал, наш клуб в хорошем состоянии, и мы вернемся в финал", — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 29.05.2022 09:30 # high-malvern
    Тот случай когда хотел чемпионский, а провел только ЛГБТ-парад :)

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  2. jokerz 29.05.2022 08:12 # jokerz
    Ему лишь бы лгбт-парады проводить в честь хохлов…

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  3. jirrort 29.05.2022 08:07 # jirrort
    Парад в честь КАЛа ору

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