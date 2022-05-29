Куртуа объяснил свою блестящую игру против "Ливерпуля"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа объяснил, что вдохновило его на блестящую игру против "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.

Победа "Реала" 0:1 над "Ливерпулем" не была бы возможна без нескольких отличных спасений Куртуа, покинувшего Англию в 2018 году с подмоченной репутацией.



Тибо чувствует, что своей игрой он ответил своим хейтерам в социальных сетях и английскому журналу FourFourTwo, который не отнес его к числу лучших голкиперов в мире.



"Один из журналов в марте не включил меня в топ-10 лучших голкиперов".



"Я даже не знаю. Думаю, это говорит о неуважении. Я не говорю, что они должны были назвать меня первым. Алиссон — отличный голкипер, как и Менди, Облак, Эдерсон. Есть много отличных голкиперов, и я не говорю, что они должны были отдать мне первое место".



"Но когда после такого сезона тебя нет в топ-10, это странно. Во-вторых, я видел много забавных сообщений из Англии вчера".



"Полагаю, это связано с тем, как я ушел из "Челси", но я дважды выиграл Премьер-Лигу в Англии. Не думаю, что это когда-либо было оценено по достоинству, особенно после моего первого сезона в Мадриде. Многие люди смеялись надо мной, но вот я здесь, я победитель, и это славный камбэк".



"Я видел много твитов о том, что меня унизят сегодня, но вышло наоборот. Сегодня мне нужно было выиграть финал ради своей карьеры и ради всей той упорной работы, что я проделал. Не думаю, что люди были достаточно уважительны со мной, особенно в Англии", — цитирует Куртуа ESPN.