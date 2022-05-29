Клопп: "Бронируйте нам отель на следующий финал!"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в следующем сезоне его команда предпримет другую попытку выиграть Лигу Чемпионов.

Сезон 2021/22 завершился для "Ливерпуля" поражением 0:1 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов, однако Клопп не унывает по этому поводу и верит, что его команда сохранит свою боеспособность.



"Добраться до финала — само по себе не так плохо. Это своего рода успех, хотя и не тот успех, как ты хочешь".



"У меня есть сильное ощущение, что мы вернемся. Мои парни — настоящие бойцы, у нас выдающийся коллектив, и в следующем сезоне они останутся такими же. Мы попробуем снова. Где там будем финал в следующем году? Стамбул? Бронируйте отель!" — сообщил Клопп BT Sport.