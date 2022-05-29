Клопп: "Бронируйте нам отель на следующий финал!"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что в следующем сезоне его команда предпримет другую попытку выиграть Лигу Чемпионов.

Сезон 2021/22 завершился для "Ливерпуля" поражением 0:1 от "Реала" в финале Лиги Чемпионов, однако Клопп не унывает по этому поводу и верит, что его команда сохранит свою боеспособность.

"Добраться до финала — само по себе не так плохо. Это своего рода успех, хотя и не тот успех, как ты хочешь".

"У меня есть сильное ощущение, что мы вернемся. Мои парни — настоящие бойцы, у нас выдающийся коллектив, и в следующем сезоне они останутся такими же. Мы попробуем снова. Где там будем финал в следующем году? Стамбул? Бронируйте отель!" — сообщил Клопп BT Sport.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 06:00

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Последние комментарии:




  1. animadora 29.05.2022 07:36 # animadora
    Отель слишком жирно для такого стада. Сарай для ослов в самый раз, опять Салах порадуется.

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  2. farot 29.05.2022 06:19 # farot
    И в поезде места у сортира забронируйте этим лузерам

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