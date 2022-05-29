"Ливерпуль" бит "Реалом" в финале Лиги Чемпионов
"Реал" выиграл свой восьмой подряд финал Лиги Чемпионов, одолев в Париже "Ливерпуль" со счетом 0:1.
Оправившись после травм, полузащитники Фабиньо и Тиаго Алькантара расположились в старте "красных". Луис Диас был выбран на роль партнера Мохамеда Салаха и Садио Мане по нападению, а связку с Виргилом Ван Дейком в центре обороны составил уроженец Парижа Ибраима Конате.
Матч в Париже начался со внушительной задержкой из-за того, что у "Ливерпуля" и части фанатов возникли затруднения с дорогой на стадион.
Чуть присмотревшись к сопернику в начале матча, "Ливерпуль" принялся оказывать давление и на 15-й минуте создал первый опасный момент. Изловчившись, Мохамед Салах все же пробил в касание с линии вратарской, однако голкипер "Реала" Тибо Куртуа совершил сейв.
Выручил свою команду Куртуа и на 21-й минуте, когда Тибо перевел в основание штанги удар Садио Мане с границы штрафной площади.
Игра и дальше проходила с преимуществом "красных", тогда как "Реал" впервые показал свои зубы только в концовке тайма. Из-за недопонимания между Конате и Алиссоном мяч вернулся к Бензема в штрафной, и Карим поразил пустые ворота, однако система VAR обнаружила офсайд у бомбардира "Реала".
Чуть замешкавшись в начале второго тайма, "Ливерпуль" продолжил искать счастье в атаках, однако на 59-й минуте "Реал" результативно огрызнулся. Федерико Вальверде с правого края штрафной выполнил прострел к дальней штанге, а там Винисиус выскочил из-за спины Трента Александер-Арнольда и поразил ворота — 0:1.
"Красные" едва не отыгрались спустя считанные минуты, но Куртуа совершил очередной сейв, не позволив отличиться Салаху.
Чем меньше оставалось времени, тем отчаяннее становился натиск "Ливерпуля". Салах и Куртуа схлестнулись еще несколько раз, но Тибо в этот вечер был безупречен.
Временами "красные" заигрывались — "Реал" этим не воспользовался, но свое преимущество в один гол удержал.
По игре "Ливерпуль" был не хуже "Реала", как минимум. Однако колоссальный опыт и феерическая игра Тибо Куртуа позволили команде Карло Анчелотти добыть эту победу.
"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:1 (0:0)
Гол: Винисиус 59.
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта 77), Фабиньо, Алькантара (Фирмино 77), Салах, Мане, Диас (Жота 65).
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Себальос 90), Каземиро, Кроос, Вальверде (Камавинга 85), Бензема, Винисиус (Родриго 90).
Предупреждение: Фабиньо.
29.05.2022 00:35
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Последние комментарии:
Сука, как Реал это делает?) Сдается мне, что у Реала Анчи тактика такая - показать свою слабость под прессингом, усыпить бдительность, а потом как взять и уебать исподтишка)
(ответить)
Блеать, а по факту реал три английских клуба на бутылку посадил. Вот суки испанские. Ну и федерация Англии те ещё пи*арасы, за изнурительные расписания. Так и не научились ценить еврочашки
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Салах не сделал д/з, Куртуа в таких выходах нужно бить между ног.
(ответить)
залупуль прошел свой пик..их место в тройке апл займут шпоры с королем Антонио!
(ответить)
Проиграли по делу, но никто не расстроился.
(ответить)
матч дежавю финала Юве-Реал 98.
(ответить)
колбасные малаци, взяли целую половину квадрупла
(ответить)
Мои хозяева:
1. chelsea88.
2. true-manc.
3. germes.
4. mancityman
5. moneycity
Источник: http://fapl.ru/users/takernotagiver/
(ответить)
скузня:
> идём на квадрупл! четыребл/покер наш!111
реальность:
> страпон и мусорный дубль из третьесортных трофеев
хахахахахахахаха
(ответить)
Chelsea get 35m pounds bonus with Madrid winning CL via add-ons on Courtois and Hazard transfer deals.
Ахренеть! Марина красотка оказывается даже в контракт Куртуа включила бонусную плюшку!
Обожаю ее)))
(ответить)
Юрген, не говори больше что ты за хохлов. Проигрышный вариант
(ответить)
хахахаха животные всё ещё горите на Великий ЛФК?
как же мы вас опускали
Реал Чемпион животные пока горите на ЛФК
(ответить)
Инциденты с болельщиками «Ливерпуля» были нам хорошо известны еще до беспорядков на финале Лиги чемпионов на прошлой неделе. Это лишь последний пример. Какие еще фанаты крадут билеты у своих товарищей или вырывают из рук детей?
Колбасные мрази не люди
(ответить)
в такие моменты понимаешь, что для полноты картины лузеркуй должен был финал КА прое6ать Челси, но видимо Аспиликуета был против(
(ответить)
28.05.2022 20:28 # удалить
mc-od
Королевские жопонюхи сегодня победят! (c) Изи-мани.bet
Источник: http://fapl.ru/posts/93430/?c=1
С победой, изимани.bet! )) Кароч, КОРОЛИ НА ТРОНЕ!
(ответить)
Хохлы писали что Клопп за Украину, потом другие хохлы писали что Реал це Украина победили русню. Вот это оперативно переобулись))))))))))))
(ответить)
Наверно если Мане уйдет/продадут будет лучше. Салах ещё попылит вместе с Диасом и Жотой. Совсем химия пропала когда в атаке и Мане и Салах
(ответить)
Ссаные хохлы как и ссаный Ливерпуль снова под шконкой. Нациков поддерживать низя. Гейский клопп снова на страпони. Hala Madrid!
(ответить)
29.05.2022 00:45 #
narcot
С победой, опущенный
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29.05.2022 01:01 #
v-0987654321
спасибо,животное
Источник: http://fapl.ru/posts/93448/?c=1#c7575579
Диалог, который мы заслужили))
(ответить)
последние 10 лет
Челси : 2012 ЛЧ, 2013 ЛЕ, 2019 ЛЕ, 2021 ЛЧ
остальные клубы АПЛ : Лузеркуйня фартовая ЛЧ 2019 , МЮ ЛЕ в 2018 кажись но точно не помню.
ПРОСТО КОРОЛИ ЕВРОПЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
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