"Ливерпуль" бит "Реалом" в финале Лиги Чемпионов

"Реал" выиграл свой восьмой подряд финал Лиги Чемпионов, одолев в Париже "Ливерпуль" со счетом 0:1.

Оправившись после травм, полузащитники Фабиньо и Тиаго Алькантара расположились в старте "красных". Луис Диас был выбран на роль партнера Мохамеда Салаха и Садио Мане по нападению, а связку с Виргилом Ван Дейком в центре обороны составил уроженец Парижа Ибраима Конате.



Матч в Париже начался со внушительной задержкой из-за того, что у "Ливерпуля" и части фанатов возникли затруднения с дорогой на стадион.



Чуть присмотревшись к сопернику в начале матча, "Ливерпуль" принялся оказывать давление и на 15-й минуте создал первый опасный момент. Изловчившись, Мохамед Салах все же пробил в касание с линии вратарской, однако голкипер "Реала" Тибо Куртуа совершил сейв.



Выручил свою команду Куртуа и на 21-й минуте, когда Тибо перевел в основание штанги удар Садио Мане с границы штрафной площади.



Игра и дальше проходила с преимуществом "красных", тогда как "Реал" впервые показал свои зубы только в концовке тайма. Из-за недопонимания между Конате и Алиссоном мяч вернулся к Бензема в штрафной, и Карим поразил пустые ворота, однако система VAR обнаружила офсайд у бомбардира "Реала".



Чуть замешкавшись в начале второго тайма, "Ливерпуль" продолжил искать счастье в атаках, однако на 59-й минуте "Реал" результативно огрызнулся. Федерико Вальверде с правого края штрафной выполнил прострел к дальней штанге, а там Винисиус выскочил из-за спины Трента Александер-Арнольда и поразил ворота — 0:1.



"Красные" едва не отыгрались спустя считанные минуты, но Куртуа совершил очередной сейв, не позволив отличиться Салаху.



Чем меньше оставалось времени, тем отчаяннее становился натиск "Ливерпуля". Салах и Куртуа схлестнулись еще несколько раз, но Тибо в этот вечер был безупречен.



Временами "красные" заигрывались — "Реал" этим не воспользовался, но свое преимущество в один гол удержал.



По игре "Ливерпуль" был не хуже "Реала", как минимум. Однако колоссальный опыт и феерическая игра Тибо Куртуа позволили команде Карло Анчелотти добыть эту победу.



"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:1 (0:0)



Гол: Винисиус 59.



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта 77), Фабиньо, Алькантара (Фирмино 77), Салах, Мане, Диас (Жота 65).



"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Себальос 90), Каземиро, Кроос, Вальверде (Камавинга 85), Бензема, Винисиус (Родриго 90).



Предупреждение: Фабиньо.