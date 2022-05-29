"Ливерпуль" бит "Реалом" в финале Лиги Чемпионов

Мохамед Салах и Тибо Куртуа "Реал" выиграл свой восьмой подряд финал Лиги Чемпионов, одолев в Париже "Ливерпуль" со счетом 0:1.

Оправившись после травм, полузащитники Фабиньо и Тиаго Алькантара расположились в старте "красных". Луис Диас был выбран на роль партнера Мохамеда Салаха и Садио Мане по нападению, а связку с Виргилом Ван Дейком в центре обороны составил уроженец Парижа Ибраима Конате.

Матч в Париже начался со внушительной задержкой из-за того, что у "Ливерпуля" и части фанатов возникли затруднения с дорогой на стадион.

Чуть присмотревшись к сопернику в начале матча, "Ливерпуль" принялся оказывать давление и на 15-й минуте создал первый опасный момент. Изловчившись, Мохамед Салах все же пробил в касание с линии вратарской, однако голкипер "Реала" Тибо Куртуа совершил сейв.

Выручил свою команду Куртуа и на 21-й минуте, когда Тибо перевел в основание штанги удар Садио Мане с границы штрафной площади.

Игра и дальше проходила с преимуществом "красных", тогда как "Реал" впервые показал свои зубы только в концовке тайма. Из-за недопонимания между Конате и Алиссоном мяч вернулся к Бензема в штрафной, и Карим поразил пустые ворота, однако система VAR обнаружила офсайд у бомбардира "Реала".

Чуть замешкавшись в начале второго тайма, "Ливерпуль" продолжил искать счастье в атаках, однако на 59-й минуте "Реал" результативно огрызнулся. Федерико Вальверде с правого края штрафной выполнил прострел к дальней штанге, а там Винисиус выскочил из-за спины Трента Александер-Арнольда и поразил ворота — 0:1.

"Красные" едва не отыгрались спустя считанные минуты, но Куртуа совершил очередной сейв, не позволив отличиться Салаху.

Чем меньше оставалось времени, тем отчаяннее становился натиск "Ливерпуля". Салах и Куртуа схлестнулись еще несколько раз, но Тибо в этот вечер был безупречен.

Временами "красные" заигрывались — "Реал" этим не воспользовался, но свое преимущество в один гол удержал.

По игре "Ливерпуль" был не хуже "Реала", как минимум. Однако колоссальный опыт и феерическая игра Тибо Куртуа позволили команде Карло Анчелотти добыть эту победу.

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания) — 0:1 (0:0)

Гол: Винисиус 59.

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Кейта 77), Фабиньо, Алькантара (Фирмино 77), Салах, Мане, Диас (Жота 65).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Модрич (Себальос 90), Каземиро, Кроос, Вальверде (Камавинга 85), Бензема, Винисиус (Родриго 90).

Предупреждение: Фабиньо.


Метки Ливерпуль, Лига Чемпионов, обзор матча, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.05.2022 00:35

Количество просмотров Просмотров: 4963

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 29.05.2022 02:00 # takernotagiver
    Сука, как Реал это делает?) Сдается мне, что у Реала Анчи тактика такая - показать свою слабость под прессингом, усыпить бдительность, а потом как взять и уебать исподтишка)

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  2. rustik 29.05.2022 01:53 # rustik
    Блеать, а по факту реал три английских клуба на бутылку посадил. Вот суки испанские. Ну и федерация Англии те ещё пи*арасы, за изнурительные расписания. Так и не научились ценить еврочашки

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  3. leysan 29.05.2022 01:53 # leysan
    Салах не сделал д/з, Куртуа в таких выходах нужно бить между ног.

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  4. didier-11 29.05.2022 01:51 # didier-11
    залупуль прошел свой пик..их место в тройке апл займут шпоры с королем Антонио!

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  5. lovrentiy 29.05.2022 01:50 # lovrentiy
    Проиграли по делу, но никто не расстроился.

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  6. contrario 29.05.2022 01:47 # contrario
    матч дежавю финала Юве-Реал 98.

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  7. lfcynwa 29.05.2022 01:46 # lfcynwa
    колбасные малаци, взяли целую половину квадрупла

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  8. moneycity 29.05.2022 01:44 # moneycity
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  9. true-manc 29.05.2022 01:41 # true-manc
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  10. ataman 29.05.2022 01:39 # ataman
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    Ахренеть! Марина красотка оказывается даже в контракт Куртуа включила бонусную плюшку!
    Обожаю ее)))

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  11. rustik 29.05.2022 01:38 # rustik
    Юрген, не говори больше что ты за хохлов. Проигрышный вариант

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  12. v-0987654321 29.05.2022 01:30 # v-0987654321
    хахахаха животные всё ещё горите на Великий ЛФК?
    как же мы вас опускали

    Реал Чемпион животные пока горите на ЛФК

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  13. ratamahatta 29.05.2022 01:28 # ratamahatta
    Инциденты с болельщиками «Ливерпуля» были нам хорошо известны еще до беспорядков на финале Лиги чемпионов на прошлой неделе. Это лишь последний пример. Какие еще фанаты крадут билеты у своих товарищей или вырывают из рук детей?

    Колбасные мрази не люди

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  14. thegodfather 29.05.2022 01:23 # thegodfather
    в такие моменты понимаешь, что для полноты картины лузеркуй должен был финал КА прое6ать Челси, но видимо Аспиликуета был против(

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  15. mc-od 29.05.2022 01:22 # mc-od
    28.05.2022 20:28 # удалить
    mc-od

    Королевские жопонюхи сегодня победят! (c) Изи-мани.bet

    Источник: http://fapl.ru/posts/93430/?c=1

    С победой, изимани.bet! )) Кароч, КОРОЛИ НА ТРОНЕ!

    (ответить)

  16. takernotagiver 29.05.2022 01:22 # takernotagiver
    Хохлы писали что Клопп за Украину, потом другие хохлы писали что Реал це Украина победили русню. Вот это оперативно переобулись))))))))))))

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  17. rustik 29.05.2022 01:21 # rustik
    Наверно если Мане уйдет/продадут будет лучше. Салах ещё попылит вместе с Диасом и Жотой. Совсем химия пропала когда в атаке и Мане и Салах

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  18. timac 29.05.2022 01:21 # timac
    Ссаные хохлы как и ссаный Ливерпуль снова под шконкой. Нациков поддерживать низя. Гейский клопп снова на страпони. Hala Madrid!

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  19. skydreams 29.05.2022 01:21 # skydreams
    29.05.2022 00:45 #
    narcot

    С победой, опущенный
    (ответить)
    29.05.2022 01:01 #
    v-0987654321

    спасибо,животное

    Источник: http://fapl.ru/posts/93448/?c=1#c7575579

    Диалог, который мы заслужили))

    (ответить)

  20. thegodfather 29.05.2022 01:21 # thegodfather
    последние 10 лет
    Челси : 2012 ЛЧ, 2013 ЛЕ, 2019 ЛЕ, 2021 ЛЧ

    остальные клубы АПЛ : Лузеркуйня фартовая ЛЧ 2019 , МЮ ЛЕ в 2018 кажись но точно не помню.

    ПРОСТО КОРОЛИ ЕВРОПЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

    (ответить)

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