"Тоттенхэм" планирует продать Уинкса

"Тоттенхэм" надеется выручить до 25 миллионов фунтов за полузащитника Харри Уинкса этим летом.

26-летний Уинкс сыграл свыше 200 матчей за "Тоттенхэм", включая финал Лиги Чемпионов в 2019 году, однако нынешний наставник "шпор" Антонио Конте особо не жалует Харри.



В этом сезоне Уинкс отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе "Тоттенхэма" в рамках Премьер-Лиги и летом, как ожидает Daily Mail, будет продан для пополнения трансферного бюджета Конте.



Президент "шпор" Даниэль Леви готов выслушать предложения по Уинксу в размере 20-25 млн. фунтов. В Северном Лондоне надеются, что статус Харри как доморощенного игрока поможет им выручить такие деньги.



Некоторый интерес к воспитаннику "Тоттенхэма" уже проявили "Саутгемптон" и "Ньюкасл".