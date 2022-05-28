Обамеянгу "грустно", что "Арсенал" не попал в Лигу Чемпионов

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что ему грустно от непопадания "Арсенала" в Лигу Чемпионов.

Угодив в опалу к главному тренеру "Арсенала" Микелю Артеты, в январе Обамеянг бесплатно ушел в "Барселону", где забил 13 голов в 23 матчах.

Возможно, именно этих голов "канонирам" и не хватило, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Обмеянг расстроен по этому поводу, потому что мечтал приехать на "Эмирейтс" со своей новой командой в следующем сезоне.

"Да, они были очень близки. Они прибавили во многих аспектах, и мне немного грустно, потому что я хотел пересечься с ними в Лиге Чемпионов".

"У меня там много друзей. Естественно, я желаю им всего наилучшего в следующем сезоне. Думаю, возвращение в Лигу Европы тоже будет хорошей вещью для них. Надеюсь, они смогут выиграть этот турнир", — сообщил Обамеянг Sky Sports.


Метки Арсенал, Барселона, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2022 22:00

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