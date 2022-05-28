Палинья может заменить Невеша в "Вулверхэмптоне"

Полузащитник "Спортинга" Жоау Палинья рассматривается "Вулверхэмптоном" на замену Рубену Невешу.

25-летний Невеш, наконец, решился уйти от "волков" на повышение и является трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".



По информации talkSPORT, "Вулверхэмптон" надеется выручить за Рубена около 50 миллионов фунтов, и часть этой суммы главный тренер "волков" Бруну Лаже готов инвестировать в Палинью.



26-летний Палинья только в прошлом году заключил с "Бенфикой" новый контракт и оценивается примерно в 21 млн. фунтов.



Согласно слухам, интерес к Жоау также проявляют "Тоттенхэм", "Лестер" и "Эвертон".