МЮ приостановил переговоры по Нуньесу
"Манчестер Юнайтед" поставил на паузу переговоры по нападающему "Бенфики" Дарвину Нуньесу.
Приглашение нападающего является одним из приоритетов для нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага на это лето, и "красные дьяволы" уже провели предварительные переговоры насчет Нуньеса.
Однако сейчас The Athletic сообщает, что клуб с "Олд Траффорд" решил поставить дальнейший диалог на паузу и занять выжидательную позицию.
Это решение связано с тех, что Дарвин, забивший 34 в 41 матче этого сезона за "Бенфику", вызывает интерес у множества больших клубов, и "Юнайтед" не хочет участвовать в аукционе, покупая очередного игрока по завышенной цене.
По информации издания, агент Жорже Мендеш, представляющий интересы 22-летнего уругвайца, сообщил "Бенфике", что сможет принести 68 млн. фунтов за своего клиента.
28.05.2022 20:00
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