МЮ определил двух голкиперов на роль дублера Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Карла Дарлоу из "Ньюкасла" и Даниэля Бахманна из "Уотфорда" на роль запасного голкипера.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" проводил на пенсию Ли Гранта, тогда как Дин Хендерсон, как ожидается, в следующем сезоне будет выступать за "Ньюкасла".



У "Юнайтед" все еще есть 36-летний Том Хитон, однако в этом сезоне он лишь однажды попал в число запасных — на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".



Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" уже вовсю ищут дублера для Давида Де Хеа, рассматривая 31-летнего Дарлоу, который может войти в сделку по Хендерсону, и 27-летнего Бахманна, который в этом сезоне сыграл 12 матчей Премьер-Лиги.