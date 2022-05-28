МЮ определил двух голкиперов на роль дублера Де Хеа

Карл Дарлоу "Манчестер Юнайтед" рассматривает Карла Дарлоу из "Ньюкасла" и Даниэля Бахманна из "Уотфорда" на роль запасного голкипера.

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" проводил на пенсию Ли Гранта, тогда как Дин Хендерсон, как ожидается, в следующем сезоне будет выступать за "Ньюкасла".

У "Юнайтед" все еще есть 36-летний Том Хитон, однако в этом сезоне он лишь однажды попал в число запасных — на матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Янг Бойз".

Как сообщает Manchester Evening News, "красные дьяволы" уже вовсю ищут дублера для Давида Де Хеа, рассматривая 31-летнего Дарлоу, который может войти в сделку по Хендерсону, и 27-летнего Бахманна, который в этом сезоне сыграл 12 матчей Премьер-Лиги.


Метки Бахманн, Дарлоу, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2022 19:00

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  1. mancunia-planet 28.05.2022 19:39 # mancunia-planet
    Похуй, лишь бы только не продали Хендерсона, мудаки епучие, чтобы потом его выкупить за 100 лямов, когда Давид уйдёт на пенсию. Только аренда.

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