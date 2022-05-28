Почеттино рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

Маурисио Почеттино Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что в финале Лиги Чемпионов будет поддерживать "Реал", а не "Ливерпуль".

Как и "Манчестер Сити" с "Челси", ПСЖ стал одной из жертв "Реала" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Однако Почеттино симпатизирует подопечным Карло Анчелотти не потому, что они выбили его команду из турнира.

"Глядя сейчас на их противостояния с "Челси" и "Реалом", я думаю, что ПСЖ был ближе все к тому, чтобы выбить "Реал", учитывая то, как мы контролировали игру во всем противостоянии и ответном матче".

"Очевидно, что мое сердце больше белое, нежели красное. Я неравнодушен к "Реалу", и это берет начало в 1994 году, когда я прибыл в Барселону (играть за "Эспаньол"). Мне повезло, что моим тренером был Хосе Антонио Камачо, который передал мне эту любовь к "Реалу".

"Как игрок или тренер я никогда не был в Мадриде, но мои эмоциональные предпочтения очевидны", — сообщил Почеттино Marca.


Метки Лига Чемпионов, Почеттино, ПСЖ, Реал

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2022 18:00

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  1. royal-sovereign 28.05.2022 18:30 # royal-sovereign
    Отсосал в финале со своими курами, теперь кукарекает налево и направо

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  2. lfclegenda 28.05.2022 18:30 # lfclegenda
    Проебал финал с Курами вот и горит у него досихпор, но ответки ему не видать поэтому будет гореть всю жизнь на Ливерпуль...

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  3. meshuggah 28.05.2022 18:20 # meshuggah
    Норм обоссал подзалупаль

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  4. gary47 28.05.2022 18:02 # gary47
    Спасибо, ваше мнение очень ценно для нас!

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