Почеттино рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино признался, что в финале Лиги Чемпионов будет поддерживать "Реал", а не "Ливерпуль".

Как и "Манчестер Сити" с "Челси", ПСЖ стал одной из жертв "Реала" в этом розыгрыше Лиги Чемпионов. Однако Почеттино симпатизирует подопечным Карло Анчелотти не потому, что они выбили его команду из турнира.



"Глядя сейчас на их противостояния с "Челси" и "Реалом", я думаю, что ПСЖ был ближе все к тому, чтобы выбить "Реал", учитывая то, как мы контролировали игру во всем противостоянии и ответном матче".



"Очевидно, что мое сердце больше белое, нежели красное. Я неравнодушен к "Реалу", и это берет начало в 1994 году, когда я прибыл в Барселону (играть за "Эспаньол"). Мне повезло, что моим тренером был Хосе Антонио Камачо, который передал мне эту любовь к "Реалу".



"Как игрок или тренер я никогда не был в Мадриде, но мои эмоциональные предпочтения очевидны", — сообщил Почеттино Marca.