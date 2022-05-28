Абрамович попрощался с фанатами "Челси"

Роман Абрамович Роман Абрамович написал эмоциональное письмо, попрощавшись с болельщиками "Челси".

Ранее днем "Челси" объявил, что консорциум Тодда Бели согласовал сделку по приобретению клуба и в понедельник будет подтвержден новым владельцем клуба.

Абрамович, которому клуб принадлежал с 2003 года, уверен, что он сделал правильный выбор, и Бели сможет развить успех "синих".

"Прошло почти три месяца, как я объявил о своем намерении продать "Челси". На протяжении этого времени мы упорно трудились над поисками правильного хранителя для "Челси", который бы обеспечил клубу наилучшие шансы на успех в его следующей главе".

"Владение этим клубом связано с огромной ответственностью. Моей целью было убедиться, что новый владелец обладает мышлением, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также обладает волей и стремлением, чтобы продолжать развивать ключевые аспекты этого клуба вроде академии и благотворительного фонда".

"Я рад, что сейчас эти поиски закончились успехом. Передавая "Челси" новым хранителям, я бы хотел пожелать им всего наилучшего на поле и за его пределами", — говорится в заявлении Абрамовича.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 3819

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  1. jirrort 28.05.2022 18:18 # jirrort
    ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!

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  2. wwwevg 28.05.2022 18:15 # wwwevg
    Спасибо, Роман Абрамович! Бог знает, что вам это стоило.

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  3. zaeba1l 28.05.2022 17:58 # zaeba1l
    Ничего эмоционального не заметил. Тупо бабло максимально срубил.

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  4. meshuggah 28.05.2022 17:57 # meshuggah
    Пока Великий! Спасибо, за такой Челси, за эмоции. Ты лучший! Передача клуба в статусе чемпионов мира, без упрямства, выбивая лучшие условия в развитии, дорогого стоит, человек душой болел за клуб! Удачи! В любим тебя!

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  5. grishuk 28.05.2022 17:32 # grishuk
    Будущий, адекватный президент России!

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  6. gucuneinan 28.05.2022 17:20 # gucuneinan
    Слава Украине

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  7. suddenly 28.05.2022 17:15 # suddenly
    А он действительно любит клуб, раз не стал упрямится и пошёл на условия Великобритании.

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  8. electric 28.05.2022 17:15 # electric
    Саси, приспешник путлера. Просто саси.

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  9. sexan 28.05.2022 17:13 # sexan
    Удачи тебе Босс. Спасибо за всё.

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