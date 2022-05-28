Абрамович попрощался с фанатами "Челси"
Роман Абрамович написал эмоциональное письмо, попрощавшись с болельщиками "Челси".
Ранее днем "Челси" объявил, что консорциум Тодда Бели согласовал сделку по приобретению клуба и в понедельник будет подтвержден новым владельцем клуба.
Абрамович, которому клуб принадлежал с 2003 года, уверен, что он сделал правильный выбор, и Бели сможет развить успех "синих".
"Прошло почти три месяца, как я объявил о своем намерении продать "Челси". На протяжении этого времени мы упорно трудились над поисками правильного хранителя для "Челси", который бы обеспечил клубу наилучшие шансы на успех в его следующей главе".
"Владение этим клубом связано с огромной ответственностью. Моей целью было убедиться, что новый владелец обладает мышлением, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также обладает волей и стремлением, чтобы продолжать развивать ключевые аспекты этого клуба вроде академии и благотворительного фонда".
"Я рад, что сейчас эти поиски закончились успехом. Передавая "Челси" новым хранителям, я бы хотел пожелать им всего наилучшего на поле и за его пределами", — говорится в заявлении Абрамовича.
28.05.2022 17:00
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ВЕЛИЧАЙШИЙ!!!
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Спасибо, Роман Абрамович! Бог знает, что вам это стоило.
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Ничего эмоционального не заметил. Тупо бабло максимально срубил.
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Пока Великий! Спасибо, за такой Челси, за эмоции. Ты лучший! Передача клуба в статусе чемпионов мира, без упрямства, выбивая лучшие условия в развитии, дорогого стоит, человек душой болел за клуб! Удачи! В любим тебя!
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Будущий, адекватный президент России!
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Слава Украине
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А он действительно любит клуб, раз не стал упрямится и пошёл на условия Великобритании.
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Саси, приспешник путлера. Просто саси.
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Удачи тебе Босс. Спасибо за всё.
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