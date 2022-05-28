Абрамович попрощался с фанатами "Челси"

Роман Абрамович написал эмоциональное письмо, попрощавшись с болельщиками "Челси".

Ранее днем "Челси" объявил, что консорциум Тодда Бели согласовал сделку по приобретению клуба и в понедельник будет подтвержден новым владельцем клуба.



Абрамович, которому клуб принадлежал с 2003 года, уверен, что он сделал правильный выбор, и Бели сможет развить успех "синих".



"Прошло почти три месяца, как я объявил о своем намерении продать "Челси". На протяжении этого времени мы упорно трудились над поисками правильного хранителя для "Челси", который бы обеспечил клубу наилучшие шансы на успех в его следующей главе".



"Владение этим клубом связано с огромной ответственностью. Моей целью было убедиться, что новый владелец обладает мышлением, которое обеспечит успех мужской и женской командам, а также обладает волей и стремлением, чтобы продолжать развивать ключевые аспекты этого клуба вроде академии и благотворительного фонда".



"Я рад, что сейчас эти поиски закончились успехом. Передавая "Челси" новым хранителям, я бы хотел пожелать им всего наилучшего на поле и за его пределами", — говорится в заявлении Абрамовича.