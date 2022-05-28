Гюндоган обсудит свое будущее с "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган сообщил, что планирует обсудить свое будущее с руководством клуба.

Ранее в мае появилась информация, что "Сити" и Гюндоган готовы расстаться этим летом. Илкай хочет играть больше, а клуб не может ему этого обещать.



31-летний немец не скрывает своего недовольства игровым временем, но подчеркивает, что решение еще не принято.



"Когда придет время, мы сядем вместе и обменяемся нашими идеями и планами, а дальше станет видно, как нам быть".



"С футбольной точки зрения, нет места лучше, чем "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы, и я не думаю, что это изменится в ближайшие годы".



"Конечно, я бы хотел сыграть больше минут в одном-двух важных матчах за последние месяцы. Это не секрет. Я тот игрок, который всегда хочет играть", — сообщил Гюндоган Kicker.