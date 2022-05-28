Оуэн дал прогноз на финал Лиги Чемпионов

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн предсказывает уверенную победу "Ливерпуля" над "Реалом" в финале Лиги Чемпионов.

В субботу вечером "Ливерпуль" проведет свой третий финал Лиги Чемпионов за пять последних сезонов, и Оуэну кажется, что команда Юргена Клоппа достигла того уровня, когда может считаться большим фаворитом.



"Думаю, "Ливерпуль" лучше "Реала", и они могут учить разгром. Мой прогноз — 3:1 или 3:0".



"Думаю, они ("Ливерпуль") могут победить достаточно убедительно, потому что в данную минуту у них исключительная команда, и они слишком хороши для Мадрида".



"Мадрид выступал просто феноменальным образом на пути к финалу. Убежден, они верят в себя после того, как они выкарабкались из группы и невероятным образом прошли "Челси". А то, как они победили "Манчестер Сити", просто уму не постижимо".



"Однако я думаю, "Ливерпуль" так опытен и так хорош. Они не захотят увязнуть в борьбе с Мадридом, который лучше всех умеет добиваться побед в упорных матчах", — сообщил Оуэн Daily Mail.