"Юнайтед" готовит предложение по Де Йонгу

"Манчестер Юнайтед" готовится выдвинуть свое предложение о покупке полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Несмотря на желание главного тренера "Барселоны" Хави сохранить Де Йонга, тяжелая финансовая ситуация может подтолкнуть каталонский клуб к продаже Френки этим летом.



Как сообщает ESPN, на "Олд Траффорд" сомневаются, что их клуб будет первым выбором Де Йонга, если тому суждено покинуть "Ноу Камп". Френки определенно придется уговаривать, чтобы он предпочел находящийся в начале процесса перестройки "Юнайтед".



Тем не менее, "красные дьяволы" все равно собираются попытать удачу и выдвинут свое предложение по оцениваемому в 75 миллионов фунтов 25-летнему игроку сборной Голландии.



Де Йонг также вызывает интерес со стороны ПСЖ и "Баварии", а вот "Манчестер Сити" охладел к Френки, решил сосредоточиться на Калвине Филлипсе из "Лидса".