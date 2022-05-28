"Юнайтед" заинтересован в покупке Канте
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Нголо Канте.
"Юнайтед" неудачно провел сезон 2021/22 и сейчас готовится к перестройке в соответствии с идеями своего нового главного тренера Эрика Тен Хага.
Одной из наиболее проблемных зон для "красных дьяволов" является полузащита, и The Guardian утверждает, что в качестве своей цели по усилению этой зоны клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Канте.
Сейчас у Нголо остается только один год по контракту, и "Юнайтед" не терпится узнать, будет ли 31-летний француз доступен для трансфера.
Наставник "Челси" Томас Тухель очень высоко ценит Канте, но в то же время недавно признал, что не может положиться на Нголо из-за постоянных проблем того со здоровьем.
28.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
а какой резон залупенсам его продавать?
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) По прежнему топовый игрок
2) Прямой конкурент заинтересован в его покупке
За 200 миллионов фунтов только можно отдать. Это справедливо
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Нихуясе вы oxyeли)
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