"Юнайтед" заинтересован в покупке Канте

Нголо Канте "Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Нголо Канте.

"Юнайтед" неудачно провел сезон 2021/22 и сейчас готовится к перестройке в соответствии с идеями своего нового главного тренера Эрика Тен Хага.

Одной из наиболее проблемных зон для "красных дьяволов" является полузащита, и The Guardian утверждает, что в качестве своей цели по усилению этой зоны клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Канте.

Сейчас у Нголо остается только один год по контракту, и "Юнайтед" не терпится узнать, будет ли 31-летний француз доступен для трансфера.

Наставник "Челси" Томас Тухель очень высоко ценит Канте, но в то же время недавно признал, что не может положиться на Нголо из-за постоянных проблем того со здоровьем.


Метки Канте, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.05.2022 13:00

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  1. frisby 28.05.2022 13:42 # frisby
    а какой резон залупенсам его продавать?

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  2. staryi-eblan 28.05.2022 13:10 # staryi-eblan
    ) По прежнему топовый игрок

    2) Прямой конкурент заинтересован в его покупке


    За 200 миллионов фунтов только можно отдать. Это справедливо

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  3. chelsea88 28.05.2022 13:05 # chelsea88
    Нихуясе вы oxyeли)

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