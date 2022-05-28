"Юнайтед" заинтересован в покупке Канте

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении полузащитника "Челси" Нголо Канте.

"Юнайтед" неудачно провел сезон 2021/22 и сейчас готовится к перестройке в соответствии с идеями своего нового главного тренера Эрика Тен Хага.



Одной из наиболее проблемных зон для "красных дьяволов" является полузащита, и The Guardian утверждает, что в качестве своей цели по усилению этой зоны клуб с "Олд Траффорд" рассматривает Канте.



Сейчас у Нголо остается только один год по контракту, и "Юнайтед" не терпится узнать, будет ли 31-летний француз доступен для трансфера.



Наставник "Челси" Томас Тухель очень высоко ценит Канте, но в то же время недавно признал, что не может положиться на Нголо из-за постоянных проблем того со здоровьем.