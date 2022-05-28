"Челси" подтвердил продажу клуба Тодду Бели

Консорциум Тодда Бели официально завершает приобретение "Челси" стоимостью 4.25 млрд. фунтов.

Напомним, специальная лицензия, выданная "Челси" британским правительством для выполнения своих базовых функций под санкциями, истекает уже 31 мая, однако клубу со "Стэмфорд Бридж" удается уложиться до дедлайна и избежать катастрофических для себя последствий.



Получив все необходимые разрешения и согласования, включая одобрения властей и Премьер-Лиги, Бели и партнеры сменяют российского олигарха Романа Абрамовича в качестве владельца "Челси".



"Футбольный клуб "Челси" может подтвердить, что окончательное и полное соглашение о продаже клуба консорциуму Тодду Бели и Clearlake Capital было достигнуто минувшей ночью. Ожидается, что транзакция будет завершена в понедельник", — гласит заявление "синих".



Предполагается, что Абрамович ничего не получит с продажи "Челси", а все деньги пойдут на замороженный счет, контролируемый правительством. Заключая эту сделку, Бели возьмет на себя обязательство инвестировать 1.75 млрд. фунтов в клуб, включая перестройку стадиона.