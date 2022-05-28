Пепе может перейти в ПСЖ

Вингер "Арсенала" Николя Пепе может продолжить карьеру в ПСЖ.

Так и не сумев толком заиграть в "Арсенале" после своего перехода из "Лилля" за 72 миллиона фунтов три года назад, этим летом Пепе, как ожидается, покинет "Эмирейтс". Специально для этого Николя сменил агента.



Как сообщает Foot Mercato, Пепе был предложен многим клубам, однако одним из наиболее вероятных направлений для Николя, чей контракт с "канонирами" истекает в 2024 году, выглядит ПСЖ.



Чемпионы французской Лиги 1 как раз подыскивают замену Анхелю Ди Марии, а зарплата 26-летнего ивуарийца в 140,000 фунтов в неделю не станет для них проблемой.



Ожидается, что продажа Пепе позволит "Арсеналу" вернуть только около 25 млн. фунтов своих инвестиций в игрока.