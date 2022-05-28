Клопп уверен, что к этому финалу с "Реалом" его команда готова лучше

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп чувствует, что его команда гораздо лучше готова к субботнему финалу Лиги Чемпионов против "Реала", нежели финалу в Киеве четыре года назад.

В субботу на "Стад де Франс" состоится переигровка финала Лиги Чемпионов 2018 года, когда "Ливерпуль" был бит "Реалом" со счетом 3:1. Тогда Серхио Рамос коварно травмировал нападающего "красных" Мохамеда Салаха, а их голкипер Лорис Кариус совершил две результативные ошибки.



С тех пор "Ливерпуль" успел завоевать ряд больших трофеев и набраться опыта, поэтому Клопп максимально уверен в своих игроках.



"Что бы ни случалось в жизни, это становится опытом для тебя. Когда приходишь на работу в первый день, это не будет твоим лучшим днем. Ты постепенно добиваешься успехов в мелких делах, а затем — крупнее. Ты должен проявлять себя".



"В тот вечер мы проявили себя, но обстоятельства ударили по нам. Мы добрались до финала практически на трех колесах. Я не думаю, что у нас когда-либо была полная скамейка запасных, а ключевые игроки возвращались после травм".



"Затем с Мо случилось то, что случилось, а наш голкипер получил сотрясение. Это сыграло важную роль. Ты должен научиться побеждать — никто не расскажет тебе, как это делать. Я всегда учился этому жестоким образом. Я проиграл много финалов в своей жизни, хотя несколько последних, к счастью, нам удалось выиграть".



"Однако теперь нам противостоит команда, которая никогда не проигрывала финал. Мои парни добились огромного прогресса за последние годы. Дела нашего клуба идут хорошо, каждый чувствует свою причастность. Мы знаем, что являемся частью большого клуба, и наши парни — правильные игроки для этого большого клуба. Мы в хорошем состоянии и готовы к этому финалу", — цитирует Клоппа Sky Sports.