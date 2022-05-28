МЮ провел предварительные переговоры по Торресу

"Манчестер Юнайтед" провел предварительные переговоры насчет покупки защитника "Вильярреала" Пау Торреса.

"Юнайтед" задумывался о приобретении Торреса еще прошлым летом при Оле Гуннаре Сульшере. На тот момент "красные дьяволы" рассматривали Пау в качестве альтернативы Рафаэлю Варану, которого в итоге и заполучили.



Обстоятельства сложились таким образом, что центр обороны "Юнайтед" вновь нуждается в усилении, и "красные дьяволы" опять обратили свой взор на 25-летнего испанца.



По информации Manchester Evening News, "Юнайтед" уже проконсультировался со своим новым главным тренером Эриком Тен Хагом насчет Торреса, а также провел предварительные переговоры о покупке Пау.



Подписанный еще три года назад и истекающий в июне 2024 контракт Торреса с "Вильярреалом" предусматривает отступные в 60 миллионов евро (51 млн. фунтов).



Также Тен Хаг намерен пригласить в центр обороны своего подопечного по "Аяксу Юрриена Тимбера. Эти два приобретения позволили бы голландцу отпустить из клуба Эрика Байи, Акселя Туанзебе и Фила Джонса.