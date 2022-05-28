Клопп не переживает насчет слухов о возможном переходе Мане в "Баварию"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его не тревожат слухи насчет интереса к его нападающему Садио Мане со стороны "Баварии".

Согласно слухам, парижский финал Лиги Чемпионов против "Реала" может стать последним матчем для Мане за "Ливерпуль".



От контракта Садио остается один год, и таблоиды утверждают, что "Бавария" надеется приобрести 30-летнего сенегальца за 25 миллионов фунтов. Однако Клопп предпочитает игнорировать эти сплетни.



"Это не первый раз, когда перед большим матчем появляются слухи насчет "Баварии", так что это совершенно не проблема. Мне плевать на слухи насчет "Баварии". Садио полностью сосредоточен на матче, и он знает, что это важно для него и для нас".



"Несомненно, Садио находится в форме всей своей жизни. Наблюдать за ним на тренировках и в матчах — одно удовольствие".



"Мы очень требовательны к нему, футбол бы очень требователен к нему в этом году, это был невероятно долгий сезон со множеством финалов и все такое, но также это один из самых успешных сезонов для него и для нас".



"Это неподходящий момент, чтобы говорить о его будущем. Садио будет большим игроком, независимо от того, где он будет играть в следующем сезоне", — цитирует Клоппа talkSPORT.