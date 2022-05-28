"Челси" по-прежнему надеется купить Кунде
"Челси" надеется приобрести защитника "Севильи" Жюля Кунде примерно за 42 миллиона фунтов плюс ряд бонусов.
Как раз 42 млн. фунтов "Челси" предложил за Кунде прошлым летом. "Синие" также договорились с самим Жюлем и были уверены в заключении сделки, однако в последний момент "Севилья" задрала цену за своего игрока до 67 млн. фунтов, и трансфер сорвался.
Сейчас "Челси" дожидается обретения нового владельца, чтобы вернуться за 23-летним французом, который, как утверждает The Telegraph, не утратил желание перебраться на "Стэмфорд Бридж".
"Синие" уверены, что на сей раз "Севилья" — ввиду своих финансовых затруднений — все же согласится на компенсацию в 42 млн. фунтов плюс бонусы, за счет которых общая стоимость сделки может вырасти до 50 млн. фунтов.
В минувший четверг "Севилья" согласовала продажу своего защитника Диего Карлоса в "Астон Виллу", однако на "Стэмфорд Бридж" не думают, что это как-нибудь повлияет на ситуацию Кунде.
28.05.2022 07:00
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