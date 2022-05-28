Анонс финала Лиги Чемпионов

В субботу вечером в противостоянии с "Реалом" в Париже "Ливерпуль" постарается выиграть Лигу Чемпионов и завоевать свой третий трофей в этом сезоне.

Сезон 2021/22 в любом случае можно будет назвать успешным для "Ливерпуля", который выиграл Кубок Лиги с Кубком Англии, а в Премьер-Лиге всего одно очко уступил взявшему титул "Манчестер Сити".



Однако опытнейший "Реал" — коварный соперник, в чем "красные" убедились на своей шкуре четыре года назад в Киеве.



В этом же убедились и "Челси" с "Манчестер Сити", которых "Реал" выбил из турнира на пути к финалу. И та, и другая английская команда вправе сетовать на невезение.



- Это будет девятая встреча "Ливерпуля" и "Реала" в Кубке европейских чемпионов / Лиге Чемпионов. Выиграв первые три с 1981 по 2009 год, затем "красные" пять раз не смогли победить (1 ничья, 4 поражения), включая поражение 3:1 в финале четыре года назад.



- "Ливерпуль" и "Реал" встретятся в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов уже в третий раз, и это рекорд для любых двух клубов. Их первый финал остался за "красными" — 1:0 в 1981 году.



- "Ливерпуль" надеется выиграть Кубок европейских чемпионов / Лигу Чемпионов в седьмой раз в своей истории, что позволило бы "красным" сравняться с "Миланом" — впереди будет только "Реал" с 13 победами.



- "Реал" выиграл все семь своих последних финалов Кубка европейских чемпионов / Лиги Чемпионов, последний раз уступая здесь как раз "Ливерпулю" в 1981 году.



- За свою тренерскую карьеру Юрген Клопп провел девять матчей в Лиге Чемпионов против "Реала" (3 победы, 2 ничьи, 4 поражения) — больше любого другого специалиста.



- Против "Реала" у Клоппа худший процент побед в Лиге Чемпионов (33%), чем против какой-либо другой команды (минимум 3 матча).



- Нападающий Мохамед Салах забил 33 гола в Лиге Чемпионов при Клоппе — в истории турнира только Лионель Месси при Хосепе Гвардиоле (43), Рууд Ван Нистелрой при Алексе Фергюсоне (35) и Тьерри Анри при Арсене Венгере (35) забивали больше.



- Реал" может похвастать пятью игроками, которые провели 100+ матчей в Лиге Чемпионов.



- Для капитана "Ливерпуля" Джордана Хендерсона это может быть 50-й матч Лиги Чемпионов за карьеру.



- Со старта сезона 2017/18 Салах забил 33 гола и отдал 11 раз ассистировал партнерам в Лиге Чемпионов. За это время только Роберт Левандовски (55) и Килиан Мбаппе (47) совершили больше результативных действий.



- Нападающий "Реала" Карим Бензема забил 15 голов в этом розыгрыше Лиги Чемпионов — всего на два меньше, чем рекордсмен Криштиану Роналду в сезоне 2013/14.



Полузащитники "Ливерпуля" Фабиньо и Тиаго Алькантара приехали с командой в Париж и возобновили тренировки после недавних травм. Дивок Ориги финал точно пропустит.



Лига Чемпионов. Финал

"Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)

Париж. Стадион "Стад де Франс". 22:00 Онлайн-трансляция