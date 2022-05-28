Мане вспомнил, как Клопп увел его из под носа у МЮ

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане рассказал, как главный тренер "красных" Юрген Клопп увел его из под носа у "Манчестер Юнайтед".

Шесть лет назад Мане был в шаге от перехода в "Юнайтед". Садио лишь оставалось подписать контракт, когда ему позвонил Клопп, пытавшийся его заполучить еще в дортмундскую "Боруссию".



В итоге Клопп убедил Мане насчет своего нового проекта, и игрок сборной Сенегала перебрался на "Энфилд" из "Саутгемптона" по сделке стоимостью 37 миллионов фунтов, оставив "Юнайтед" кусать локти.



"Должен сказать, я был очень близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". У меня уже был контракт на руках от них. Все было согласовано. Все было готово, но вместо этого я пришел к мысли: "Нет, я хочу в "Ливерпуль". Проект Клоппа меня убедил. Я до сих пор помню, когда Клопп мне впервые позвонил".



"Я смотрел телевизор, то был какой-то боевик — я люблю кино. Он сказал: "Садио, слушай, я хочу объяснить тебе, что случилось в Дортмунде". Он попытался объяснить, что хотел пригласить меня в Дортмунд, но в силу некоторых причин это не случилось. Я сказал ему: "Все нормально, так бывает". Я простил его. Затем он сказал: "Теперь я хочу тебя пригласить в "Ливерпуль". И я ответил: "Окей, Дортмунд для нас позади, давай сосредоточимся на будущем".



"Он сказал: "У нас в "Ливерпуле" большой проект, и я хочу, чтобы ты стал его частью". Затем он спросил, какую позицию я хочу, потому что он видел, что в "Саутгемптоне" я играл на правом краю, хотя привык играть слева. Я сказал, что предпочитаю слева, и тогда он заявил: "Но слева у нас Коутиньо!" Поэтому я сказал: "Забудь, я буду играть слева". Я мог представить себя на всех позициях", — сообщил Мане The Telegraph.