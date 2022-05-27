Клопп обеспокоен состоянием газона на "Стад де Франс"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил обеспокоенность состоянием газона на "Стад де Франс", где в субботу пройдет финал Лиги Чемпионов против "Реала".

Только на текущей неделе на "Стад де Франс" был уложен новый газон, который сегодня подопечные Клоппа впервые опробовали, проведя здесь свою тренировку.



Юрген понимает, что обе команды находятся в одинаковых условиях, но все равно испытывает некоторую тревогу.



"Обычно, когда поле выглядит хорошо, это хорошая новость. Это поле обновили только вчера, и это не лучшая новость. Однако обе команды в одинаковых условиях".



"Мы проведем обычную тренировку. Я видел занятие арбитров, и мяч отскакивал нормально. Однако вы можете видеть швы между рулонами газона, и это не есть нормально".



"Кто-то подумал, что уложить газон за день до финала будет хорошей идеей, и это интересно! Однако это ничуть не испортило мое настроение! Мы бы сыграли и на поле для петанка. Если это устроит обе команды, то устроит и меня".



"Надеюсь, никто не будет делать из этого историю с заголовком "Клопп жалуется насчет поля". Я не жалуюсь. Просто могло быть иначе", — цитирует Клоппа Sky Sports.