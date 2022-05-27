Клопп подтвердил, что Тиаго и Фабиньо готовы к финалу Лиги Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитники Тиаго Алькантара и Фабиньо готовы принять участие в финале Лиги Чемпионов против "Реала".

Напомним, Фабиньо получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 10 мая, в результате пропустив победу над "Челси" в финале Кубка Англии.



Тиаго в свою очередь повредил ахилл в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в прошлое воскресенье.



Однако оба игрока прилетели с "Ливерпулем" в Париж в пятницу, и Клопп убежден, что его единственной потерей в субботнем матче на "Стад де Франс" будет нападающий Дивок Ориги.



"Для Тиаго и Фабиньо все выглядит хорошо. Фабиньо тренировался вчера, а Тиаго проведет тренировку позже сегодня. Мы в хорошем настроении, очень хорошем. Мы в восторге быть здесь и ощущать атмосферу этого стадиона, этого места. У нас все хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.