Клопп подтвердил, что Тиаго и Фабиньо готовы к финалу Лиги Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитники Тиаго Алькантара и Фабиньо готовы принять участие в финале Лиги Чемпионов против "Реала".
Напомним, Фабиньо получил травму задней поверхности бедра в матче Премьер-Лиги против "Астон Виллы" 10 мая, в результате пропустив победу над "Челси" в финале Кубка Англии.
Тиаго в свою очередь повредил ахилл в матче заключительного тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в прошлое воскресенье.
Однако оба игрока прилетели с "Ливерпулем" в Париж в пятницу, и Клопп убежден, что его единственной потерей в субботнем матче на "Стад де Франс" будет нападающий Дивок Ориги.
"Для Тиаго и Фабиньо все выглядит хорошо. Фабиньо тренировался вчера, а Тиаго проведет тренировку позже сегодня. Мы в хорошем настроении, очень хорошем. Мы в восторге быть здесь и ощущать атмосферу этого стадиона, этого места. У нас все хорошо", — цитирует Клоппа Sky Sports.
27.05.2022 22:00
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